Libri da leggere per l’estate 2021: 5 titoli da portare sotto l’ombrellone

Cosa portare con sé da leggere sotto l’ombrellone? Moltissimi sono i titoli e i generi tra cui poter scegliere, pubblicati da giugno in poi dalle tante case editrici che operano nel settore. Cerchiamo qui di proporre qualche titolo al di là dei prodotti più commerciali, per cui eviteremo la cinquina dello Strega e altri bestseller che non hanno bisogno di essere scoperti.

Intanto riepiloghiamo alcune uscite di luglio, fra poco disponibili negli scaffali delle vostre librerie di fiducia. Il primo giorno del mese Longanesi pubblica Il futuro raccontato dalle piante. Cosa possiamo imparare dal regno vegetale che ha plasmato il pianeta di Barbara Mazzolai, biologa vicedirettore con delega all’Area Robotica e coordinatore della linea di ricerca di Robotica Bioispirata dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Si tratta di un saggio che scegliamo perché insolito, molto valido e interessante a fronte del problema climatico che tutti dobbiamo affrontare.

Per chi invece ama i fantasy segnaliamo Diamante nero di F. Vanessa Arcadipane, edito da Salani dopo l’incredibile successo ottenuto nella piattaforma Wattpad. Per La Nave di Teseo esce Interventi, dell’amatissimo scrittore francese Michel Houellebecq: una serie di riflessioni dissacranti, corrosive e controcorrente sul mondo in cui viviamo, sui tempi e sul tempo, sul conformismo che impera, sulla tecnologia. Per quanto riguarda il genere del thriller scegliamo L’imitatore di Nadine Matheson pubblicato da Rizzoli, il primo capitolo di una nuova serie con una grande protagonista femminile.

Entriamo quindi nel vivo della nostra selezione con i titoli di recente uscita che vi proponiamo per una lettura estiva sotto l’ombrellone.