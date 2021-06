Morta Lucinda Riley, addio alla scrittrice regina del romanzo rosa

Si è spenta oggi 11 giugno a 55 anni la scrittrice Lucinda Riley. A comunicarlo è stata la famiglia, con una nota indirizzata a tutti i suoi editori: "E' con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante. Ci rendiamo conto che questo sarà un terribile shock per molte persone, che non erano al corrente che Lucinda negli ultimi quattro anni stava combattendo contro il cancro" affermano i Riley.

Lucinda Riley, regina del romanzo rosa, era famosa soprattutto per la serie Le sette sorelle, pubblicata in Italia da Giunti, diventata un fenomeno globale.

"Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo."

Così l'ha salutata la casa editrice Giunti sulla sua pagina Facebook. "Una donna straordinaria, una scrittrice che continuerà a vivere nelle pagine dei suoi grandi romanzi. Come ha ricordato la famiglia, 'Ha toccato le vite di chi ha incontrato e di tutti coloro che hanno letto le sue pagine. Ha profuso amore e gentilezza in tutto quello che ha fatto, e continuerà ad ispirarci per sempre.'.

Grazie da tutti noi, tuoi affezionati lettori."