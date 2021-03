Maggio dei libri, premiazione in diretta streaming per i vincitori 2020

Come ogni anno, anche per il 2020 la Commissione del Premio Maggio dei Libri ha selezionato i progetti più interessanti tra le oltre 18.000 attività che hanno partecipato al Maggio dei Libri 2020. Data l’impossibilità di un evento in presenza, la cerimonia di conferimento dei premi va in scena in diretta video su facebook e sul sito web del Centro per il libro e la lettura.

A presentare i vincitori sono Filippo La Porta e Amalia Maria Amendola (Cepell), in qualità rispettivamente di Presidente della Commissione e Responsabile del Maggio dei libri. Intervengono, inoltre, gli altri membri della Commissione: Flavia Cristiano, Assunta Di Febo, Nicola Genga, Flavia Gentili, Maria Greco, Giuliana Marazzi, Silvia Mastrogiovanni, Giovanna Micaglio e Francesca Vannucchi.

I vincitori appartengono alle cinque tradizionali categorie del Premio Maggio dei libri. Si tratta di "Istituti scolastici", "Associazioni culturali, istituti culturali, centri studi e ricerche", "Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari", "Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani" e "Librerie" che hanno presentato iniziative:

- incentrate sulla pratica della lettura;

- finalizzate a portare il libro fuori dai contesti tradizionali;

- realizzate attraverso la collaborazione di soggetti diversi attivi sul territorio;

- caratterizzate da elementi di continuità e di replicabilità, originalità e fattibilità;

- curate e articolate nella formulazione del progetto;

- in cui sia stato dato spazio allo scambio tra linguaggi diversi.

Si sono aggiudicati la vittoria: per gli “Istituti scolastici”, l’I.C. Savona 2 di Savona con il progetto “Scuola di carta”. Per la sezione “Associazioni culturali, istituti culturali, centri studi e ricerche”: la Fondazione Natalino Sapegno Onlus di Morgex (AO) con il progetto “L’uomo che piantava gli alberi”. Per “Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari”: la Biblioteca civica di Meda (MB) con il progetto “In viaggio con un libro”. Per la sezione “Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani”: i vincitori ex-aequo Cooperativa Sanità Più di Foggia con il progetto “Tutti pazzi per Gruffalò” e il Laboratorio Teatro CreaAttivo del Centro Sociale Anziani di Priverno (LT) con il progetto “Nonna racconta la favola”. Per le “Librerie”: Ciurma - libreria per bambini di Taranto con il progetto “Storie ed illustrazioni in scena”.

A ciascun vincitore delle prime quattro categorie viene attribuito un premio in libri del valore corrispondente di 1.500 euro, mentre alla libreria vincitrice è conferito un premio di analoga entità mediante l’acquisto di libri.

La Commissione ha deciso, inoltre, di riconoscere una menzione speciale a ciascuna delle seguenti iniziative, che si aggiudicano un piccolo kit di audiolibri:

Per gli “Istituti scolastici”: il CD Mario Rapisardi di Catania con il progetto “Farmacia Letteraria”, e l’ I.C. A. Spinelli di Scandicci (FI) con il progetto “Racconti dal balcone”. Per le “Associazioni culturali”: l’Associazione Le Piazze del Sapere di Caserta con il progetto “Le Piazze del Sapere”, l’Associazione No profit Le tre dimensioni di Torino con il progetto “Quando l’arte incontra la lettura: storie scritte con pennelli, luci e tavolozze”, e l’Associazione Lattemiele di Amelia (TR) con il progetto “#Bookface lattemiele”. Per le “Biblioteche”: il Sistema Bibliotecario di Bergamo con il progetto “Storie per chi le vuole. I bibliotecari di Bergamo leggono ai bambini” e la Biblioteca Comunale di Riccione (RN) con il progetto “Storia e Storie in spiaggia”.

Maggio dei libri, menzione speciale per Le piazze del sapere

Il progetto delle Piazze del Sapere ha ricevuto una premiazione con menzione speciale per il Maggio dei Libri 2020. Questo riconoscimento autorevole "è il frutto di anni di lavoro e di iniziative da noi svolte per diffondere la cultura come fattore di coesione sociale e di conoscenza. E' un giusto riconoscimento ai tanti amici e sostenitori della nostra rete", commentano gli ideatori del progetto.

Nell'ambito della rassegna, Le Piazze del Sapere ha programmato e realizzato degli eventi e degli incontri su temi culturali e sociali, puntando su 3 filoni di intervento: a) Le donne nella storia d’Italia - b) Cittadinanza e diritti - c) Patto per la Lettura – Comuni S. Maria CV nel 2019 e Caserta nel 2020 Bibliotecabenecomune.

Alcune di queste attività sono in via di svolgimento on line anche in questa fase di emergenza sanitaria: sabato scorso con gli amici della civita di Castel Volturno è stato presentato il libro sul Museo Campano, Edito da Rubbettino; lunedì 1 marzo vi è stato un incontro con Granco Nappi autore di “Dedicato al PCI”, edito da InfinitiMondi; venerdì 5-03 ore 17,00 nella sede del Cidis Onlus ci sarà in collegamento Bruno Arpaia con il suo bel libro sul grande Luis Sepulveda e sabato sempre dalla Civita verrà reso omaggio a Luciano De Crescenzo, con testimonianze della figlia Paola e Nino Daniele .