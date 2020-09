Premio Campiello 2020, la finale in Piazza San Marco

Finale Premio Campiello 2020, sabato 5 settembre in Piazza San Marco

Tutto pronto per sabato 5 settembre 2020, quando si terrà, nella splendida cornice di Piazza San Marco, la finale della 58esima edizione del Premio Campiello. A condurre la cerimonia conclusiva del premio, organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, sarà la giornalista Cristina Parodi.

La serata avrà inizio alle ore 20.30 (ingresso consentito dalle 19.00 alle 20.00) e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito www.raicultura.it (https://www.raicultura.it/ letteratura/eventi/Premio- Campiello-2020-d51760c5-2f98- 4c6f-b1e5-def3e43ac98e.html ) e sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/ PremioCampiello , con il live tweeting sull'account ufficiale @PremioCampiello seguendo l’hashtag #PremioCampiello2020. La finale del Premio Campiello sarà poi trasmessa in differita su Rai5 il prossimo 19 settembre in prima serata.

Lo spettacolo, ideato dal regista, sceneggiatore e autore televisivo Massimo Martelli, avrà come filo conduttore il concetto di piazza, fisica e virtuale. Una Piazza simbolo di apertura e incontro tra cittadini, che per la prima volta siederanno in platea grazie all’iniziativa realizzata in collaborazione con 11 librerie di Venezia e Mestre. Le librerie che hanno aderito all’iniziativa sono: Libreria Mare di Carta, Libreria Toletta, Libreria Marco Polo, Libreria Studium, Libreria Cluva, Liberia Cafoscarina, Punto Einaudi, Libro con gli Stivali, Giunti al Punto – San Pantalon, Giunti al Punto – Stazione S. Lucia e Giunti al Punto – Stazione Mestre.

Nel corso della cerimonia si svolgerà lo spoglio delle schede della Giuria dei Trecento Lettori anonimi, che con il loro voto decideranno il vincitore.

I finalisti della 58° edizione

Patrizia Cavalli con “Con passi giapponesi” (Einaudi)

Sandro Frizziero con “Sommersione” (Fazi Editore)

Francesco Guccini con “Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto” (Scrittori Giunti)

Remo Rapino con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (minimum fax)

Ade Zeno con “L’incanto del pesce luna” (Bollati Boringhieri)

Assisterà alla serata un parterre di circa 1400 invitati tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici.

Durante la cerimonia verranno premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello: il vincitore del Campiello Giovani, annunciato durante la conferenza stampa della mattina a Palazzo Franchetti, l’Opera Prima, assegnata a Veronica Galletta per "Le isole di Norman” (Italo Svevo) e il Premio Fondazione Il Campiello, il riconoscimento alla carriera attribuito quest’anno ad Alessandro Baricco.

Premio Campiello

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle Associazioni Industriali del Veneto e dalla loro Federazione regionale. È tra i più importanti casi di successo in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell’impresa e della cultura, e si contraddistingue da sempre per i valori che lo rendono unico: trasparenza, indipendenza ed eticità, grazie ai quali il Premio si è accreditato come una delle più importanti competizioni letterarie italiane.

La 58° edizione del Premio Campiello è realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Eni, Umana, Cattolica Assicurazioni, Fincantieri, Alperia SUM, Pirelli, TIM, Seingim, Sidi e con la collaborazione di Grafiche Antiga, Fondaco dei Tedeschi, Consorzio di Tutela Prosecco DOC, Scuola del Vetro Abate Zanetti, Salviati, Rossimoda, Misericordia di Venezia, Printmateria, Magis, The Merchant Of Venice, Cenacolo Artom, Azimut, Trenitalia vettore ufficiale, Community Group Corporate Communication, Rai Main Media Partner, Rai Cultura Media Partner. Il Premio si avvale del patrocinio della Regione Veneto, della collaborazione e del sostegno del Comune di Venezia, Vela Spa, Muve e di Unioncamere Veneto.