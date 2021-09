Premio Campiello 2021, vince Giulia Caminito: "Lo dedico a tutte le donne"

Giulia Caminito con L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) ha vinto la 59ma edizione del Premio Campiello. La 33enne scrittrice scrittrice ha ottenuto 99 dei 270 voti arrivati dalla Giuria Popolare di Trecento Lettori Anonimi. Secondo si è classificato Paolo Malaguti con Se l'acqua ride (Einaudi), 80 voti, e terzo Sanguina ancora (Mondadori) di Paolo Nori, 37 voti.





"Ho indossato le scarpe rosse per dedicare il premio alle possibilità delle donne di leggere e scrivere ovunque", ha affermato commossa Caminito durante la premiazione all'Arsenale di Venezia. "Non mi aspettavo assolutamente nulla, certo non pensavo di vincere".

Al quarto posto La felicità degli altri (La nave di Teseo) di Carmen Pellegrino, 36 voti, e Il libro delle case (Feltrinelli) di Andrea Bajani, 18 voti. L'acqua del lago non è mai dolce, terzo romanzo di Giulia Caminito, era già stato nella cinquina dei finalisti del Premio Strega.