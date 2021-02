Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood: arriva a giugno il romanzo

Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood: arriva il libro

L'annuncio è appena stato dato da Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La nave di Teseo, la casa editrice che pubblicherà in Italia il libro di Tarantino, che uscirà in contemporanea mondiale, C'era una volta a Hollywood: "Un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgico che il lettore italiano scoprirà il prossimo giugno".

"Questo romanzo - che è un grande atto d’amore nei confronti del cinema e della cultura italiana - conferma nella convinzione che ho avuto sin dagli anni '90, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo.

Quentin Tarantino, a luglio la sceneggiatura di Pulp Fiction

La nave di Teseo ha chiuso un accordo con l’agenzia William Morris per il romanzo e un saggio. Contestualmente alla pubblicazione del romanzo, inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction, che uscirà in luglio."

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino è nato nel Tennessee nel 1963 e si è trasferito in California all'età di 4 anni. Il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca, e durante questo periodo ha scritto le sceneggiature di Una vita al massimo e Assassini nati. Il debutto alla regia di Tarantino è avvenuto con 'Le Iene' del 1992, ma ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico con 'Pulp Fiction' (1994), per il quale ha vinto, tra l'altro, la Palma d'Oro a Cannes, un Premio Oscar e un Golden Globe per la migliore sceneggiatura. Tra i suoi film successivi 'Jackie Brown' (1997), 'Kill Bill Vol.1' (2003) e 'Vol.2' (2004) e 'Grindhouse' (2007). Tarantino ha ottenuto diverse nomination agli Oscar per 'Bastardi senza gloria' (2009) e 'Django Unchained' (2012), quest’ultimo gli è valso un secondo Oscar per la migliore sceneggiatura. I suoi ultimi film sono 'The Hateful Eight' (2015) e 'C’era una volta... a Hollywood' (2019).