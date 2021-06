Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood: dal 1° luglio in libreria

Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood: arriva il libro

"Un vero romanzo che precede il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo drammaturgico " scriveva Elisabetta Sgarbi annunciato l’uscita del libro. "Questo romanzo - che è un grande atto d’amore nei confronti del cinema e della cultura italiana - conferma nella convinzione che ho avuto sin dagli anni '90, quando pubblicai la sceneggiatura di Pulp Fiction, che Quentin Tarantino è uno scrittore straordinario, oltre che il regista che conosciamo."

La nave di Teseo, la casa editrice italiana, aveva chiuso un accordo con l’agenzia William Morris per il romanzo e un saggio. “Contestualmente alla pubblicazione del romanzo” scriveva infatti la Sgarbi “inizieremo a riproporre le sue sceneggiature, a partire da Pulp Fiction."

Il 21 giugno, La nave di Teseo aveva anche annunciato che a Quentin Tarantino sarebbe stato consegnato il Premio alla carriera alla prossima Festa del Cinema di Roma.

C'era una volta a Hollywood, il libro

Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a Hollywood negli anni ’60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato.





La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino.

Mentre un giovane carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall’attrice che recita con lui nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema. Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell’immaginazione appare come una sirena a cui è difficile resistere.

Quentin Tarantino, biografia

Quentin Tarantino è nato nel Tennessee nel 1963 e si è trasferito in California all'età di 4 anni. Il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca, e durante questo periodo ha scritto le sceneggiature di Una vita al massimo e Assassini nati.

Il debutto alla regia di Tarantino è avvenuto con Le Iene del 1992, ma ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico con Pulp Fiction (1994), per il quale ha vinto, tra l'altro, la Palma d'Oro a Cannes, un Premio Oscar e un Golden Globe per la migliore sceneggiatura. Tra i suoi film successivi Jackie Brown (1997), Kill Bill Vol.1 (2003) e Vol.2 (2004) e Grindhouse (2007).

Tarantino ha ottenuto diverse nomination agli Oscar per Bastardi senza gloria (2009) e Django Unchained (2012), quest’ultimo gli è valso un secondo Oscar per la migliore sceneggiatura. I suoi ultimi film sono The Hateful Eight (2015) e C’era una volta... a Hollywood (2019).