Sae nuovo editore di Il Tirreno, Gazzetta di Modena, di Reggio e Nuova Ferrara

Il Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) ha dato l’annuncio, e da oggi 15 dicembre è il nuovo editore di quattro storiche testate giornalistiche italiane: Il Tirreno di Livorno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara.

La cessione del ramo d’azienda da Gedi-News Network a Gruppo SAE SpA è stata formalizzata con il closing di un’operazione imprenditoriale che ha l’ambizione di inaugurare un nuovo, coraggioso corso nel mare agitato dell’informazione italiana, nazionale e locale.

“Ringrazio Gedi per averci accordato una fiducia impegnativa - ha commentato il Presidente del Gruppo SAE, Alberto Leonardis - che ci consegna il testimone di una storia editoriale e di un patrimonio umano e professionale di assoluto valore per tutta la stampa quotidiana italiana. La nostra sfida, in controtendenza con l’anima nera di questo nostro tempo carico di difficoltà e incertezze, è per un’informazione - sulla carta e sul web - veritiera e plurale, in un’alleanza forte, trasparente e vitale con i nostri vecchi e nuovi lettori”.

L’acronimo SAE sta per Sapere Aude Editori che, ancora tradotto, vuol dire: Osa conoscere, scoprire, tentare!

Nulla di più efficace ed attuale per spiegare una intrapresa dell’informazione a cui fanno da sponda e volano tre asset strategici che ne qualificano ulteriormente la trama editoriale.

Sono in cantiere infatti tre linee di sviluppo che riguardano: 1) Una Scuola di Alta Formazione in giornalismo digitale, in una auspicabile collaborazione con le Università del territorio e le Istituzioni regionali e locali; 2) Un Centro di produzione di contenuti multimediali, che avrà come interlocutori i grandi player, nazionali e internazionali, dell’informazione e dell’entertainment news; 3) Un Digital Media Found, che sarà incubatore e acceleratore di start-up innovative nel campo dell’editoria digitale.

Da domani dunque Il Tirreno, le Gazzette di Modena e Reggio Emilia e la Nuova Ferrara porteranno la firma del direttore editoriale del Gruppo e direttore responsabile de Il Tirreno Stefano Tamburini e di Giacomo Bedeschi, direttore responsabile delle testate emiliane.

Si comunica, infine, che la presentazione del piano editoriale e industriale di Gruppo SAE, della compagine societaria e del management del Gruppo alla stampa nazionale e regionale, è stata programmata nei giorni di Gennaio 2021 immediatamente successivi alle feste e verrà opportunamente e per tempo condivisa.

Il comunicatio di Portobello

Portobello S.p.A. (ISIN IT0005337495), società proprietaria dell’omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter (“Portobello” o “Emittente” o “Società”), facendo seguito al comunicato stampa in data 30 ottobre 2020, annuncia che in data odierna - attraverso Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) S.r.l., società in cui Portobello detiene attualmente una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale - è stata data esecuzione al progetto editoriale avente ad oggetto l’acquisto da Gedi News Network S.p.A. di quattro testate giornalistiche:

Il Tirreno

La Nuova Ferrara

La Gazzetta di Reggio

La Gazzetta di Modena

L’investimento per Portobello (derivante da fonti proprie) ammonta a complessivi circa Euro 500.000,00 a fronte della capitalizzazione della partecipata per pari importo. È previsto altresì che la Società esponga un componente nell’organo amministrativo della partecipata.

L’operazione rientra nel quadro della strategia di sviluppo dell’unità di Business Media & Advertising ed è finalizzata al potenziamento del portafoglio media attraverso cui porre in essere operazioni di bartering pubblicitario tramite appositi accordi commerciali.