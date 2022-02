San Valentino 2022, libri da leggere e da regalare: 5 titoli consigliati

I 5 libri da regalare a San Valentino 2022

Come già per gli scorsi anni, anche in questo febbraio 2022 Affaritaliani.it dedica uno speciale editoriale a San Valentino: cinque titoli di romanzi che siamo sicuri piaceranno alle donne, ciascuno scelto per rappresentare un determinato genere e pubblico. Dunque consigli preziosi per regali non banali, ma anche ottimi spunti per le lettrici, che potranno curiosare e magari decidere di coccolarsi da sole con una storia in qualche modo legata all’amore. Sì, perché l’amore è presente in ognuno dei titoli selezionati, ma non si tratta dei classici romance (sarebbe stato troppo semplice suggerire proprio il genere tipico della festa degli innamorati); al contrario, siamo andati alla ricerca di forme di amore eterogenee, viaggiando tra epoche e spazi diversi. Buona lettura!