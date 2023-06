“Stigma” di Erin Doom è il bestseller del momento

Magazzini Salani ha dato alle stampe Stigma, l’attesissimo terzo romanzo firmato da Erin Doom, divenuta nota grazie a Fabbricante di lacrime.

Appare ovvio che il nuovo romanzo di Erin Doom, la più celebre autrice giovane e italiana del momento, non poteva che essere una storia d’amore. Lo si era intuito già dal suo precedente Fabbricante di lacrime, un successo inaspettato, e d’altra parte il genere di pubblico che la segue si attendeva proprio questo da lei: un racconto strappalacrime costituito da molti ostacoli, profonde cicatrici e il coraggio di rialzarsi sempre, meglio ancora se con due protagonisti fuori dall’ordinario che infine coroneranno i propri sogni (forse). Stigma, pubblicato di recente da Magazzini Salani, non si discosta quindi dalle linee guida della sua narrativa, che ha conquistato centinaia di migliaia di adolescenti nel mondo. Erin Doom è in realtà lo pseudonimo di una ragazza che ha iniziato a scrivere sul web ed è diventata famosissima grazie al passaparola, al BookTok, alle influencer che l’hanno presa sotto la propria ala protettiva; ed è così che Fabbricante di lacrime si è rivelato addirittura il libro più venduto dello scorso anno, mentre la sua autrice è riuscita ad essere invitata come ospite persino a Che tempo che fa, traguardo impensabile per quasi tutti gli intellettuali italiani.