Storie di ordinario bullismo nel romanzo di Caterina Falconi: "Dimmelo adesso"

Dimmelo adesso, il nuovo romanzo della scrittrice abruzzese Caterina Falconi per le edizioni Vallecchi Firenze, è un romanzo concepito e scritto diversi anni fa, nella prima di numerose stesure.

“All’epoca le mie figlie frequentavano la scuola media. Il bullismo scolastico e virtuale era già una realtà ingombrante, ma in Italia non erano stati ancora presi chiari provvedimenti in proposito. I ragazzini invece avevano interiorizzato nitidamente la figura del bullo e ai miei occhi di madre il problema appariva macroscopico” racconta l’autrice.

Nota per le sue riduzioni di classici della letteratura e per i romanzi destinati ai lettori più piccoli – di prossima uscita la serie sui Giovani ficcanaso per il gruppo Rusconi – la Falconi di giovani s’intende. Ed è proprio grazie alle precedenti esperienze narrative che ha potuto riprendere in mano e lanciarsi nell’ennesima, stavolta portata a buon fine, versione di Dimmelo Adesso.

Un romanzo maturo, di estrema intensità, che pone sotto lo scandaglio temi rilevantissimi con una eleganza che non espelle momenti di realismo.

Cosa notava nelle dinamiche del bullismo?