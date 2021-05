Su Spotify gli audiolibri Storytel: tutto il catalogo collegando gli account

Storytel e Spotify hanno annunciato una partnership per usufruire di tutto il catalogo di audiolibri su entrambe le piattaforme, collegando gli account.

Nei prossimi mesi “gli abbonati a Storytel potranno usufruire della libreria di audiolibri di Storytel su Spotify collegando i due account”, si legge in una nota diffusa da Spotify. Secondo la Global Head of Studios di Spotify, Courtney Holt, questa partnership conferma che l’obiettivo della compagnia “è quello di essere la piattaforma unica per tutto l’audio: musica, podcast, conversazioni dal vivo e ora tramite questa partnership, audiolibri”.

“Vogliamo che tutti abbiano accesso a grandi storie e oggi offriamo più di 500.000 audiolibri su base globale in 25 mercati”, ha detto invece Jonas Tellander , fondatore e amministratore delegato di Storytel: “La collaborazione con Spotify renderà più facile che mai l’accesso per i nostri clienti a esperienze di audiolibri straordinarie, e noi coglieremo l’opportunità di raggiungere nuovi segmenti di pubblico che oggi sono su Spotify, ma che non hanno ancora sperimentato la magia degli audiolibri”.