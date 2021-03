Un urlo ci salverà, la pandemia raccontata da 10 donne italiane in Germania

“Un urlo ci salverà. Dieci storie da urlo di italiane in Germania” è un progetto editoriale del Comites di Dortmund nato dalla collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Donne all’Ultimo Grido” e realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Presentato l'8 marzo 2021, in occasione della Giornata Internazionale della donna, “Un urlo ci salverà” raccoglie le storie di dieci donne italiane della circoscrizione consolare di Dortmund alle prese con la pandemia e le difficoltà da lockdown. Ad accomunare le protagoniste, diverse tra loro per età e vissuto, oltre alla condizione di espatriate, la resilienza e la capacità di resistere nell’importantissimo ruolo di sostegno non solo per le loro famiglie, ma anche per il tessuto sociale che le circonda.

Nell’urlo queste donne hanno trovato la forza e l’energia per reagire e andare avanti: non urla di disperazione o di abbandono, quindi, ma di coraggio e di speranza, di resistenza e di rinascita.

E facendo sentire le loro voci, urlando in modo costruttivo e sano, queste dieci donne lanciano un messaggio di positività e di consapevolezza: al termine di ogni storia, infatti, un QRcode consente di accedere al file audio originale e ascoltare dalla viva voce delle dieci intervistate una frase, un inno o un motto che meglio le rappresenta.

A introdurre le testimonianze, un importante studio della Dott.ssa Erica Villafranca coinvolta nel progetto al fine di delineare un quadro del momento storico attuale: dopo aver sottoposto le dieci donne al test di Luscher (che associa le emozioni ai colori), la psicologa “fotografa” e analizza la condizione psicologica e sociologica delle donne durante la pandemia.

Nel libro anche una ricca parte illustrativa realizzata dal collettivo femminile anonimo Lediesis che ha ritratto le protagoniste delle dieci storie da urlo con lo stile originale e inconfondibile che caratterizza i loro interventi di Street Art in Italia: quelle Superdonne ritratte con la mitica “S” di Superman che sono diventate ormai un’icona per l’altra metà del cielo che non si arrende.

“Siamo orgogliose e felici di aver contribuito a realizzare questo progetto – spiegano le fondatrici di ‘Donne all’Ultimo Grido’ – perché mai come in questo momento crediamo sia fondamentale per le donne tirare fuori la voce perché possa essere di aiuto a chi ancora non l'ha trovata o semplicemente non è ancora riuscita a farla sentire, come in un passaparola di entusiasmo senza confini. Per questo, durante la presentazione del libro, interverranno alcune delle donne intervistate che faranno sentire la loro voce e, se vorranno, anche il loro urlo.”

Per ricevere gratuitamente una copia del libro sarà sufficiente inviare un’e-mail a info@comites-dortmund.de

Donne all’Ultimo Grido

Donne all’Ultimo Grido è un’Associazione di Promozione Sociale nata a Lucca nell’aprile del 2019 dall’incontro di quattro donne: Morena Rossi, Eliana Bonaguidi, Valentina Moscardini e Sandra Bacci. Donne all’Ultimo Grido è un progetto di ascolto e di empowerment femminile che dà voce alle donne e alle loro storie “da urlo” con l’obiettivo di mettere in comunicazione esperienze, competenze e progetti per aiutare le donne a fare rete e a far sentire la loro voce. L’Associazione si propone di raccogliere in una virtuale “urloteca” sul proprio account Instragram ufficiale urla di liberazione, soddisfazione, gioia, ribellione o speranza per combattere le urla di disperazione, che sono ancora tante. L’idea è dare vita a un urlo corale delle donne che ce la fanno, ce l’hanno fatta o sentono di potercela fare condividendo le rispettive voci. L’unico requisito? avere voglia di far sentire la propria voce.

Comites di Dortmund

I Comites sono organi di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero. Il Comites di Dortmund si occupa, in stretta collaborazione con il Consolato e le Autorità, dei diritti e degli interessi dei connazionali nella circoscrizione consolare di Dortmund. Promuove inoltre iniziative legate alla loro vita sociale, culturale e civile. Il sito ufficiale del Comites di Dortmund avrà presto una pagina dedicata al progetto e il canale YouTube per ascoltare le voci delle dieci donne.