Willie Peyote e le Birrette con Pippo Civati: "Il problema è Sanremo in me"

Che cosa ci fa Willie Peyote a Sanremo?

"Parafrasando Gaber, il problema non è Sanremo in sé, il problema è Sanremo in me. Qualunque sia il luogo in cui decidi di esibirti, se non ti fai influenzare e porti avanti un discorso coerente con te stesso il problema non si pone. Anzi, puoi sfruttarlo a tuo vantaggio."

People inaugura la sua nuova collana Birrette con la conversazione tra Willie Peyote e Giuseppe Civati, raccolta nel libro Dov'è Willie?. Parlerà il primo, l’altro ascolterà. In un dialogo franco e spensierato, i due discuteranno della scena musicale, il contesto culturale, Torino, l’Italia, le cose che contano, fino alla partecipazione del cantautore alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

"Si può essere duri e implacabili senza uscire – mai – dal politicamente corretto? I buoni saranno distrutti dalle loro buone maniere? Dove andremo a finire, signora mia? Un rapper queste cose le sente prima di altri, per motivi professionali. Artistici e lavorativi, proprio. E Willie lo sente in particolare perché pensa che, a furia di non poter più dire nulla, non si parli più di niente. Ossessionati dalla forma – dal formalismo, per la precisione – la sostanza si è perduta. E lui no, non ci sta."

Willie Peyote, al secolo Guglielmo Bruno, si definisce "nichilista, torinese e disoccupato, perché dire cantautore fa subito festa dell'Unità e dire rapper fa subito bimbominkia". Il suo esordio discografico è il Manuale del Giovane Nichilista, uscito nel 2011. Da allora ha pubblicato altri quattro album in studio e uno del vivo. Iodegradabile, suo ultimo lavoro, ha esordito nella top 5 italiana e il primo singolo estratto, La Tua Futura Ex Moglie, è stato certificato Disco d’oro nel 2020. Ha all’attivo collaborazioni con artisti del calibro dei Subsonica e di Shaggy. Nel 2021 debutta al Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai (La locura).