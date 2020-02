Liguria verso le Regionali

La Liguria si prepara alle elezioni Regionali. Le forze civiche e riformiste liguri hanno incontrato Aristide Massardo candidato civico alla presidenza della Regione al quale hanno sottoposto la propria piattaforma programmatica. Dopo ampio confronto si è registrata una piena convergenza sugli obiettivi proposti. Le forze civiche e riformiste ribadiscono la loro disponibilità ad ampliare il confronto con le altre forze politiche per realizzare una larga alleanza sul modello dell'Emilia Romagna.

"Auspico - commenta il candidato - che questa condivisione possa essere utile per arrivare ad una convergenza ampia e vincente come in Emilia".