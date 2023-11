LIT @ #Costez Telgate (Bergamo), la domenica pomeriggio si balla senza alcol

Tutto nuovo, è ispirato alle colorate feste in discoteca che fino a qualche anno fa coloravano i giorni festivi dei più giovani. E’ questa l’idea di Paolo e Francesco Battaglia, creatori del marchio #Costez, che da sempre propongono uno stile di divertimento che è prima di tutto sano… e in questo caso viene incontro anche alle esigenze dei genitori dei teen ager.

Il nuovo appuntamento si chiama LIT, che nello slang americano significa splendido, divertente, scatenato, come canta Dua Lipa con Sean Paul in “No Lie”: “It’s gonna be lit tonight’, ovvero 'sarà bellissimo stasera’ solo che LIT va in scena al #Costez di Telgate (Bergamo) non di sera, ma ogni domenica pomeriggio, come dicevamo, dal 26 novembre, dalle 15 alle 19.

LIT è un pomeriggio in discoteca in cui ci si diverte ballando la miglior musica del momento con gli amici, ma sempre e comunque no alcol. Al bancone e ai tavoli sono infatti disponibili solo e soltanto bevande analcoliche. L’ingresso è riservato a chi ha più di 14 anni e l’iniziativa è stata presentata in diverse scuole tra le province di Bergamo e Brescia riscuotendo notevole interesse tra i ragazzi. Non sono pochi poi i genitori che hanno già contattato il locale per chiedere informazioni su questi nuovi appuntamenti, nati anche dall’esigenza di far divertire in sicurezza i più giovani.

Incontrarsi, svagarsi e ballare possono essere momenti importanti, soprattutto per i teen ager di oggi, che, lo dicono le statistiche, troppo spesso vivono la vita attraverso lo schermo dei loro telefonini oppure non trovano luoghi dedicati solo e soltanto a loro.

Tra l’altro, LIT è anche un party eco friendly, in cui non si usano cannucce e i bicchieri sono riciclabili al 100%. La comunicazione è tutta digitale, avviene soprattutto sui social… ed a proposito di social, il primo party del 26 novembre ’23 al #Costez ha anche diversi special guest, uno su tutti è il TikToker Giovanni Bonaccini.I veri protagonisti di questo party pomeridiano, sono i ragazzi e le ragazze di Bergamo, Brescia, Cremona… e dintorni. Perché a volte il futuro del divertimento a volte, è semplicemente tornare al passato e muoversi a tempo con gli amici, la domenica pomeriggio.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (Bergamo, ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (Brescia), frizzante dj bar in Franciacorta. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

LIT @ #Costez Telgate (Bergamo)