Lorenzo Longo, il giovanissimo fotografo amato dagli influencer. Ecco perché.

La fotografia è da sempre la sua più grande passione. Lorenzo Longo, giovanissimo, 21 anni, di Gardone val Trompia un paese in provincia di Brescia, sta avendo molto successo come freelence. I suoi scatti fanno il giro della Rete grazie alla bravura con cui riesce ad immortalare i momenti più belli.

Influencer, content creator e aziende si rivolgono a lui. Solo per citare alcuni grandi marchi: Number One, Milano fit, Dr cat bistrot , Papeete beach e villa Papeete.

Oppure “Milano fit”, la palestra meneghina degli influencer, che lo arruola premiando le sue competenze.

“I primissimi lavori nel mio business iniziano nel 2019 e diventano un effettivo lavoro come freelance nel 2021. Dopo ben 3 anni di gavetta ho deciso di investire quasi la totalità di quandagno che avevo ottenuto per costruirmi un PC fisso da autodidatta, comprare una nuova fotocamera più performante e infine di sviluppare il mio attuale sito web "lorenzolongo.com".Questi due acquisti mi hanno permesso di portare ad un'altro livello la qualità dei miei servizi”, racconta. Lorenzo parte da zero e con tanti sacrifici riesce a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel suo settore diventando un punto di riferimento per ragazzi/e che vogliono intraprendere la sua stessa carriera lavorativa. Grazie a questo Lorenzo può contare su un team di professionisti con cui collabora.

Quello che lo differenzia dai competitor è la sua capacità di comunicare il suo lavoro sia a livello social che umano, oltre al fatto che giorno dopo giorno è alla ricerca del perfezionamento dei propri servizi sia a livello di conoscenze tecniche che di strumenti e attrezzature per i suoi lavori.

La macchina fotografica, ormai, fa parte della sua vita.

La sua parola d’ordine? “Io mio business è anche una mia passione”, conclude Lorenzo Longo. Provare per credere: le sue foto vi faranno impazzire.