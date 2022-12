Luca Argentero papà bis: "Il nostro secondo bimbo sarà un maschio" - FOTO

L'attore Luca Argentero sta per diventare papà bis: "Il nostro secondo bimbo sarà un maschio"

Luca Argentero e la modella Cristina Marino stanno per diventare genitori bis e, in una lunga intervista per il settimanale Grazia, l'attore ha annunciato il genere del nascituro. "È ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale".

Luca Argentero da quando è diventato papà non smette mai di descrivere nelle interviste che rilascia quanto sia speciale per lui questo ruolo. Nelle pagine del magazine la coppia parla dell'amore che li unisce e a proposito del Natale, l'attore afferma: "I regali importanti, come quello a mia moglie, non li compro il giorno prima, mi piace pensarli".

La modella e influencer Cristina Marino, nell'intervista, parla anche della perdita del padre: "Da piccola era la festa più bella, passata a Roma dai nonni. Si giocava a carte fino alle 5 del mattino. Ma per me questo è un anno un po' sbagliato per parlare di Natale. Da qualche mese non c’è più il mio papà e solo la gioia di Nina riesce un po' ad attenuare la mia malinconia: ha 2 anni e mezzo, è più consapevole. Quando abbiamo fatto l'albero, ha messo da sola centinaia di palline di Natale, tutte in basso, alla sua altezza. Trasmette un'energia pazzesca. Quando dicono che il Natale è dei bambini, è proprio vero".