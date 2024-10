Mady Gio a Le Iene: "Il mio milione e mezzo l'ho guadagnato in Svizzera e lì ho pagato tasse per 460mila euro"

È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Le Fiamme Gialle le contestano una presunta evasione fiscale da circa un milione e mezzo di euro.

La ragazza ai microfoni della trasmissione aveva già raccontato di essersi trasferita in Svizzera ad inizio del 2022 proprio per motivi fiscali. Alla luce delle recenti accuse Mady Gio, intervistata in esclusiva dall’inviato Gaston Zama, prova a fare chiarezza sulla vicenda.

Questa un’anticipazione del servizio de “Le Iene”, in onda domenica 13 ottobre, in prima serata, su Italia 1.

Gaston Zama: Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?

(Mady Gio è in collegamento video dal Messico dove sta lavorando, ndr.)

Mady Gio: (ride, ndr.) No!

Gaston Zama: Andiamo con ordine. Tu ti trasferisci in Svizzera a inizio del 2022. Come ti trasferisci?

Mady Gio: Si. Mi trasferisco subito come globalista, che vuol dire che il mio commercialista tratta con lo Stato svizzero un forfait annuale in cui tu paghi una tassa fissa fino a un certo punto di soldi che prendi.

Gaston Zama: Che nel tuo caso sono?

Mady Gio: 460mila euro, entro un limite raggiunto dei soldi guadagnati e nel mio caso erano due milioni di euro.

Gaston Zama: Tu prima che trasferissi in Svizzera hai bussato e hai detto ‘signori io nel 2022 potrei guadagnare due milioni di euro quante tasse nel caso mi fareste pagare?’ E la Svizzera ti ha risposto che ‘con 460mila euro a fronte di due milioni di guadagni siamo a posto’?

Mady Gio: Nel mio caso anche se poi nei prossimi mesi non avessi guadagnato niente, avrei comunque dovuto pagare quei soldi.

Gaston Zama: Ah comunque? E li hai pagati in Svizzera?

Mady Gio: Certo, sempre. Tutti gli anni.

Gaston Zama: Però da quello che si capisce dal lavoro emerso della Guardia di Finanza quei 460mila euro li avresti dovuti dare in Italia, non alla Svizzera.

Mady Gio: Secondo loro si, però io abito in Svizzera non capisco perché li debba all’Italia.

Gaston Zama: Loro dicono che il tuo spostamento in Svizzera fosse stata una furberia. (Per sfuggire alle più alte tasse italiane e per di più, a prescindere, la Guardia di Finanza mette in dubbio la sua effettiva presenza sul territorio svizzero, ndr.)

Mady Gio: Invece non è così anche perché voi Iene mi siete venuti anche a trovare l’anno scorso e avete visto la casa. Cioè non avrebbe senso prendere una casa del genere far finta di abitare lì, sarebbe da buttar via i soldi, non è così.

Gaston Zama: Tu ti eri trasferita, come ci spiegavi, ovviamente per motivi fiscali non perché fossi innamorata della Svizzera. No?

Mady Gio: Vabbè sono anche innamorata della Svizzera, anche perché sto con un ticinese.

Inoltre, in seguito alla pubblicazione della notizia sulla sua presunta evasione fiscale, Mady Gio è stata travolta da insulti e messaggi di odio.

Mady Gio: Le persone che non conoscono la situazione, si affidano ai titoli di giornali che mentono. Tipo che io devo al fisco un milione e mezzo quando non è così perché quello è il mio guadagno effettivo di quell’anno. Il mio milione e mezzo l’ho guadagnato in Svizzera e ho pagato le tasse in Svizzera di 460mila euro o poco di più.

Gaston Zama: Però tu mi sembri molto tranquilla.

Mady Gio: Sono tranquilla perché so che faccio le cose giuste e di non aver mai fatto niente di male. Comunque ci tengo a dire che se ci fosse qualche errore, nessun problema, si paga tutto.