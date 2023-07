Ultimo appuntamento del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio alle ore 21, con il musical Mahalia, The Queen of Gospel Music dell’Hattiloo Theatre, dal Tennessee.

Attraverso canzoni gospel, inni e spirituals eseguiti con accompagnamento al pianoforte, Mahaliacelebra gioiosamente la vita e la musica della cantante Mahalia Jackson (New Orleans, 26 ottobre 1911 – Evergreen Park, 27 gennaio 1972): una donna umile e profondamente religiosa che, grazie alla sua voce eccezionale, partì da una baracca di sole tre stanze per diventare una della più grandi interpreti gospel del mondo, venerata come una delle maggiori figure musicali di tutti i tempi.

È la terza volta al Premio di No’hma per gli artisti di Hattiloo Theatre, già meritevoli di una Menzione Speciale durante l’edizione 2018/2019 per il loro musical Ain’t misbehavin’e di una Menzione Speciale degli Spettatori con Lady Day, altra commedia musicale portata in scena nel corso della stagione 2019/2020.

Hattiloo, con sede a Memphis, si definisce “teatro indipendente di repertorio nero”; è stato fondato nel 2006 da Ekundayo Bandele come organizzazione senza scopo di lucro. Il teatro è noto per offrire programmi gratuiti di alta qualità e spettacoli messi in scena in tutta la città, coinvolgendo oltre 5.000 persone ogni anno. L'evoluzione della sua visione artistica e della sua programmazione e il successo del suo modello di business lo hanno reso una realtà rinomata e ricercata a livello nazionale.

Con le due rappresentazioni di Mahalia si chiude così la XIV edizione del Premio, che da novembre 2022 a oggi ha visto protagoniste compagnie da altri tredici Paesi – rispettivamente: Cuba, Germania, Olanda, Giappone, Armenia, Ungheria, Austria, Spagna, Malta, Zambia, Canada, Taiwan e Thailandia. In novembre 2023 si svolgerà come di consueto la cerimonia di Premiazione, in cui verranno svelati i nomi dei vincitori dei Premi delle due Giurie, Spettatori ed Esperti.

LA RASSEGNA

Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No’hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 150 spettacoli per un totale di più di 90.000 spettatori, che grazie allo streaming e all’Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

Mahalia, the Queen of Gospel Music

direttore artistico

Ekundayo Bandele

regista

Patricia Smith

direttore di scena

Cydnie Trice

attori

Jamille Hunter

London Bruce

attori e coreografo

Karl Robinson

musicista

Ron Boozer

compagnia

Hattiloo Theatre