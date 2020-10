Associazione Immunodeficienze Primitive: Segato confermato Presidente

Alessandro Segato è stato confermato Presidente dell’Associazione AIP O.D.V. per il triennio 2020/23

L’elezione si è svolta sabato mattina durante l’Assemblea ordinaria dei Soci, svoltasi in modalità da remoto, a causa dell’emergenza Covid - 19. Il sistema di voto on-line, ha permesso a tutti i soci di esprimere la propria preferenza esoprattutto di partecipare a questo importantissimo appuntamento della vita associativa anche se impossibilitati a partecipare fisicamente.

I seggi, aperti fin da venerdì 16 ottobre, hanno raccolto le schede virtuali di molti soci che hanno così dato testimonianza di coinvolgimento convinto ed entusiasta. Per il triennio 2020-2023, il Consiglio di AIP O.D.V. sarà formato da: Alessandro Segato, Barbara Croci, Sergio Zeno Vicentini, Andrea Gressani, Lucia Bernazzi, Luigi Musci, Gaetano Priolo, Monica Sani e Anna Tomelleri.

Segato, Croci, Gressani, Bernazzi, Musci, Priolo, Sani e Tomelleri avevano riproposto la loro candidatura al termine del precedente mandato mentre fa il suo ingresso un nuovo componente, il giovane Sergio Vicentini. Il nuovo Consiglio, in occasione della seduta di insediamento seguita all’Assemblea associativa, ha provveduto ad assegnare le cariche sociali. Alessandro Segato è stato riconfermato Presidente di AIP O.D.V., come anche Andrea Gressani nella carica di Vicepresidente; Lucia Bernazzi come Segretario e Barbara Crocicome Tesoriere.

Oltre al nuovo Consiglio i soci hanno espresso il loro voto approvando il rendiconto economico e la relazione attività al 31/12/2019, il rendiconto preventivo e relazione illustrativa 2020, il nuovo regolamento interno ed il Bilancio Sociale 2019. Il Presidente Segato ha espresso grande soddisfazione per la riconferma del suo ruolo e ha ringraziato tutto il Consiglio per il lavoro che ha svolto in questi tre anni.

“Affrontiamo questo nuovo triennio con grande positività, il nostro obiettivo come Consiglio è quello di far crescere l’Associazione e di realizzare sempre nuovi progetti che possano supportare i nostri pazienti e le loro famiglie. Sono molto contento della “squadra” che ho al mio fianco e sono sicuro che lavoreremo tutti con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci ha caratterizzato nell’ultimo triennio”.