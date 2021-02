Colombini, al via piano di formazione continua per tutti i brand del Gruppo

Il Gruppo Colombini prosegue nell’implementazione del piano di formazione del proprio network attraverso la propria Academy, una vera e propria scuola interna dedicata alla realizzazione di percorsi di eccellenza per la formazione e l’aggiornamento del personale e dei partner commerciali di tutti i brand del Gruppo: Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract.

La Colombini Academy è strutturata in due percorsi di formazione professionale: Sales Academy, dedicato alla rete di vendita e ai partner commerciali italiani e internazionali; Production Academy, creato appositamente per formare il personale di produzione, al fine di svilupparne le competenze operative.

Il piano di formazione 2021, presentato a tutta la rete di agenzie e punti vendita, prevede oltre 5mila ore di formazione on line per la prima parte dell’anno, che verranno modulate nei mesi successivi in relazione alle esigenze della rete commerciale e del personale di produzione.

“Credo che sia fondamentale investire sulle persone -commenta Giovanni Battista Vacchi, amministratore delegato del Gruppo Colombini- perché rappresentano il valore più importante del Gruppo. L’Academy è un progetto strategico fondamentale perché il nostro successo commerciale deriva anche dal livello di formazione dei nostri partner e dealer e dalle loro capacità di trasferire ai clienti tutto ciò che noi siamo e la forza dei nostri prodotti. L’investimento sostenuto nell’Academy ci differenzia dai competitor perché è un progetto strutturato e di lungo periodo; significa vicinanza ai dipendenti e a tutto il network del Gruppo e ci consente di dare informazione e formazione continua e su misura”.

In dettaglio, la Colombini Sales Academy mette a disposizione del network del Gruppo un percorso formativo multicanale, con corsi in presenza e online, basato su un mix di contenuti tecnici e commerciali, con l’obiettivo di fornire a dipendenti, collaboratori e partner una professionalità qualificata. I corsi riguardano principalmente i prodotti, il software per la progettazione e per la gestione delle vendite e alcune tecniche di vendita. Cinque le tipologie: basic (erogato in italiano e anche in inglese, francese e spagnolo); advanced, dedicato al perfezionamento delle competenze di base; gestione delle attività contract-hôtellerie; corso per agenti con focus su prodotti, software e tematiche commerciali; percorso per private label e multibrand.

Al termine dei corsi interattivi, disponibili sulla piattaforma e-learning realizzata insieme a Docebo, sono previsti test di apprendimento che consentono al Gruppo di mappare i livelli di apprendimento e i progressi di ogni singolo partecipante.

Il piano formativo della Sales Academy prevede anche sessioni di coaching e affiancamento effettuate direttamente presso i punti vendita con specifici focus.

La Colombini Production Academy, creata nel 2018, è una vera e propria “scuola dei mestieri”, dedicata alla formazione e al perfezionamento dei dipendenti che quotidianamente lavorano negli stabilimenti del Gruppo. Impianti altamente automatizzati e flussi produttivi collaudati non sono infatti gli unici fattori ad assicurare gli elevati standard di qualità dei prodotti dei brand di Colombini Group, che può essere garantito solo da una formazione continua.

Il percorso formativo si sviluppa principalmente “sul campo”, tramite affiancamenti diretti di un tutor selezionato specializzato in materia. Una parte marginale (circa il 20%) è svolto invece tramite sessioni teoriche in aula.

Il personale neoassunto viene inserito in produzione attraverso un percorso graduale definito, che passa dalla formazione su criteri basilari arrivando fino allo sviluppo di competenze specifiche.

Per i dipendenti che hanno maggiori livelli di esperienza e competenze, l’Academy garantisce aggiornamenti costanti connessi all’evoluzione dei sistemi di produzione, dei meccanismi di automazione e del controllo di qualità in ogni fase del processo produttivo.

Fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, il gruppo è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 6.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo.