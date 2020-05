Fabbri 1905, tante idee per una golosa pausa estiva per grandi e piccini

L’estate si avvicina, i nuovi gusti strizzano gli occhi ai sapori della stagione. E le fragole sono un ingrediente versatile per preparare gustose merende dal sapore estivo: stiamo parlando di queste piccole delizie, tra i frutti per antonomasia della stagione! Fabbri 1905 racchiude in uno dei suoi inconfondibili vasetti decorati tutto il gusto delle migliori fragole, accuratamente selezionate e lavorate in sciroppo di fragola di alta qualità, con l’utilizzo di aromi solo naturali.

La ricetta segreta e inimitabile di Amarena Fabbri ha ispirato questa nuova golosa creazione che vede protagonista le fragole, uno dei frutti più amati da grandi e piccini, rendendole così disponibili tutto l’anno per tantissime preparazioni.

Fragola Fabbri si sposa perfettamente su dessert e semifreddi, arricchisce di sapore e personalità gelati e granite, ma può essere anche l’ingrediente che rende unici i cocktail e non solo. L’alimento più semplice, come uno yogurt bianco, diventa una merenda speciale con Fragola Fabbri, così come una classica macedonia di frutta, che acquista una nota di golosità extra. Perfetta anche per la colazione, si adatta insomma ad ogni occasione, regalando colore e sapore ai nostri piatti.

Ecco allora due ricette originali e semplici per concedersi una coccola dolce durante questa estate così particolare: perfette per un pic-nic al parco o per trasformare una merenda casalinga in un’occasione di festa, capace di regalare un gustoso break di spensieratezza e piacere a grandi e piccini.