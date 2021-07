Finale Euro 2020: l'Inghilterra ci rispedisce a casa con due francobolli

Finale Europei Inghilterra-Italia: le poste inglese ci "rispediscono a casa" con due francobolli. L'esperto di comunicazione: "Ora a Poste Italiane il compito di rispondere, in modo simpatico"

Sale la febbre per la finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia, in programma domenica 11 luglio a Wembley. E’ di queste ore la simpatica campagna pubblicitaria di Royal Mail, le poste inglesi, che sta impazzando sui social nella quale campeggia un pallone fasciato in una carta da pacchi e per destinatario ‘Home’, casa. Il messaggio è chiarissimo: vi rimandiamo a casa.

“Un ottimo esempio di quella che tecnicamente si chiama instant advertising, cioè pubblicità istantanea – spiega Davide Ciliberti, esperto di comunicazione della società italiana Purple & Noise PR – ovvero la capacità di cavalcare un evento od un fatto e velocemente realizzarvi un annuncio pubblicitario, generalmente ironico o comunque simpatico e viralizzabile”.

“E questo – continua l’esperto – lo è e molto. Davvero simpatico e ben realizzato. Si noti poi – aggiunge Davide Ciliberti – la finezza dei due francobolli che, approccio tipicamente inglese, scommette pure sul risultato: ovvero un due a zero per la squadra di sua Maestà che ci rimanderebbe cosi a casa” .

“Aspettiamo dunque la velocissima replica di Poste italiane, cui – conclude l’esperto – consiglierei, oltre a mantenere la stessa simpatia, un’affrancatura con minimo tre bolli”.