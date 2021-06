Gigi Buffon torna al Parma... ed entra nella Top 10 degli influencer italiani!

Il fatto che Chiara Ferragni si confermi al top nella classifica degli influencer ormai quasi non fa notizia. Il talento della moglie di Fedez è ormai pienamente riconosciuto da tutti, anche e soprattutto in seguito al suo contributo dato al successo di Tod’s, nel cui CdA è entrata di recente, per una felice intuizione di Della Valle.

Insieme a Fedez forma una coppia davvero inossidabile: nel privato non è dato saperlo, ma sul piano professionale senza dubbio, visto che proprio il rapper è al secondo posto della classifica basata sui dati Shareablee ed elaborata per Primaonline.it da Sensemakers.

Il terzo gradino del podio è occupato dal trio degli Autogol, anche sulla scia dell’ironico inno che hanno realizzato con Arisa per sostenere la nazionale di calcio impegnata negli Europei. E proprio dal calcio arriva un segnale decisamente interessante: il 10° posto di Gigi Buffon, proprio nel giorno dell’ufficializzazione del suo ritorno al Parma, certamente colpisce, anche perché il leggendario portiere ha ormai 43 anni, molti di più della maggior parte degli altri personaggi in classifica!

Parla il linguaggio del pallone anche il 7° posto di Diletta Leotta, mentre sulle altre posizioni hanno chiaramente inciso gli eventi del mese: sia le puntate finali di “Amici” (Rudy Zerbi al 4° posto, Giulia Stabile all’11° e Sangiovanni allì’8°) che la gravidanza della fashion blogger Paola Turani, che si attesta a un ottimo 5° posto.