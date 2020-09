“Improve Your Marketing”: arriva la community di contenuti per i marketer

Arriva “Improve Your Marketing”, la community internazionale di contenuti per i marketer

La piattaforma interattiva è gratuita e raccoglie use case e consigli condivisi direttamente dai membri della community. 100 tattiche sono già presenti sul sito e sono destinate ad aumentare.

Mapp ha lanciato ufficialmente “Improve Your Marketing“, una community internazionale composta da esperti e appassionati di marketing in cui trovare tattiche e consigli per le campagne digitali, in cui è altresì possibile creare un piano strategico e condividere la propria expertise con la community tramite suggerimenti e domande relativi ai singoli use case illustrati.

La piattaforma riunisce best practice e tattiche di facile implementazione che si concentrano sui temi di customer engagement, analytics, personalizzazione, marketing automation e customer activation. Chiunque lo desideri è invitatato a iscriversi, navigare il sito, assegnare una priorità a ciascuna tattica creando un piano di marketing personalizzato.

Le attività di marketing digitale hanno acquisito importanza durante l’emergenza COVID-19 e il lockdown.

L’ottimizzazione dei costi, l’avvio di campagne digitali ibridate con il fisico e l’attivazione costante di nuovi clienti in uno scenario completamente rivoluzionato sono temi caldi nell’agenda quotidiana di ogni marketer. Partendo proprio da queste necessità, Mapp ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione di tutti una serie di best practice, chiedendo il supporto di numerosi contributor internazionali affinchè arricchissero Improve Your Marketing e lo trasformassero da semplice repository a una piattforma content-driven da cui trarre un vantaggio concreto e immediato.

In occasione del DMEXCO 2020, Mapp ha inoltre messo a disposizione dei nuovi iscritti il codice di accesso per partecipare gratuitamente ai suoi workshop, fra cui una presentazione il 23 settembre alle 11.45 con un ospite di riguardo internazionale.

Maurizio Alberti, Vice President Global Sales di Mapp Digita, ha così commentato: “C’è una grande necessità di idee e innovazione nel marketing. Questo è esattamente ciò di cui si occupa Improve Your Marketing, perchè fornisce una panoramica delle tattiche di marketing più all’avanguardia e ne indica i termini di fattibilità. La filosofia su cui fa perno l’intera community è legata al concetto secondo cui le grandi rivouzioni nel marketing si avviano tramite l’attivazione di processi semplici e graduali. Il sito è nuovo e in costante aggiornamento, attualmente siamo impegnati a coinvolgere proattivamente la comunità per far sì che il sito viva di vita propria fin da subito”.

“Improve Your Marketing” è promosso da Mapp attraverso attività di marketing mirate ed è aperto anche ai media partner.

Per gli interessati, vi sarà un’anteprima il 24 settembre 2020 al DMEXCO @home. Il partner director di Mapp DACH, Spencer Altman, terrà la masterclass “Improve Your Marketing: Tactics to Acquire, Nurture, Grow & Retain customers”.