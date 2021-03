Micro attività in crisi e il cambio di prospettiva per fare le differenze

L’impatto della pandemia ed i lockdown forzati si sono fatto sentire, seppure in misura minore, anche sull’e-commerce, che in termini generali è fra quelli meno coinvolto perché non limitato dai provvedimenti restrittivi. Le chiusure forzate hanno però accentuato ai massimi livelli lo squilibrio concorrenziale tra negozi reali e web: quando i primi hanno subito la chiusura obbligata dal Governo, l’e-commerce si è trovato in una condizione di monopolio. Fipe ha dichiarato che gli ultimi quattro mesi del 2020 si sono chiusi con una perdita di fatturato per il commercio di 10 miliardi di euro, pari al 40%.

Le rilevazioni Istat evidenziano che rispetto a dicembre 2019, il valore delle vendite al dettaglio è diminuito sia per la grande distribuzione (-2,5%), sia per le imprese operanti su piccole superfici (-6,6%), mentre il commercio elettronico ha subito un’accelerazione del 33,8%.

La soluzione alla crisi delle attività commerciali, spesso composte da micro imprese locali con meno di tre dipendenti, non può focalizzarsi sulla demonizzazione dell’e-commerce andando di fatto a minare la libertà di scelta del consumatore.

È piuttosto necessario un cambio radicale di prospettiva: accrescere le competenze nel marketing e intraprendere la trasformazione digitale diventano un imperativo. Questo vale soprattutto per le piccole realtà locali, dal negozio, al ristorante, al centro estetico, parrucchiere o franchising che hanno necessità di affermarsi nei confronti della concorrenza, creare un rapporto diretto con la clientela e far emergere i loro tratti distintivi.

In questo modo le persone avranno dei punti fermi sul territorio ai quali rivolgersi e saranno meno propense a scegliere l’online.

Sono di questo avviso Tino Bassu e Domenico Mancuso, fondatori di Socialness, che hanno realizzato un sistema di marketing per aziende locali, il Sistema Socialness™, collaudato con successo su 700 attività italiane e straniere.

“Il Marketing oggi è imprescindibile per le imprese locali, soprattutto in chiave digitale. Affermare la propria presenza online, puntare sulla promozione del messaggio al giusto target nelle vicinanze, in maniera programmata e continuativa è fondamentale. Il digital marketing offre innegabili vantaggi, anche per le piccole aziende che puntano a fidelizzare i propri clienti, aumentare il valore di ogni acquisto, definire il posizionamento, creare nuovi contatti e disporre di strumenti utili a misurare in modo concreto i risultati ottenuti”, affermano i fondatori di Socialness.

Una strategia adeguata, anche con budget limitati, permette di accrescere la propria competitività sul mercato, fare la differenza e quindi crescere economicamente.

