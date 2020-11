Vincita record oggi a "E' sempre mezzogiorno": un assegno rosa da 5.900 euro

Era 2039 il numero magico di foglie del bonsai da indovinare per vincere 5.900 euro, montepremi accumulato in quasi un mese e mezzo di trasmissione, messo in palio da MD per uno dei giochi di punta del programma del mezzogiorno di Rai1.

Ad aggiudicarsi il grande assegno rosa, logato MD e compilato in diretta da un’emozionata Antonella Clerici, è stata oggi la signora Daniela da Lissone, di Monza Brianza, che poco prima di pronunciare il numero che le è valso la vittoria ha espresso la propria vicinanza proprio a chi lavora nei supermercati in questo periodo di particolare difficoltà.

Ancora una volta MD si dimostra l’insegna italiana vicina al suo Paese e ai valori della “Buona Spesa”. Genuinità, rispetto dei territori e delle materie prime, attenzione alle persone e alle loro esigenze, con gesti concreti e quotidiani.

Da domani il gioco riprenderà da un montepremi di mille euro, chi sarà il prossimo vincitore?