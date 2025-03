4 marzo Pancake Day - Mulino Bianco lancia "Una storia Pancake" - La campagna

Mulino Bianco lancia domani, in occasione del Pancake Day, la giornata dedicata alla celebrazione del dolce tipico delle colazioni internazionali, la campagna Una storia Pancake. Simbolo per antonomasia del breakfast americano e inglese, i pancake oggi sono sempre più presenti anche sulle nostre tavole. Lanciati nel 2021, i pancake Mulino Bianco hanno conquistato le preferenze di oltre 1 milione di famiglie italiane, grazie alla morbida consistenza e al gusto semplice che ricordano quelli fatti in casa e oggi si arricchiscono di una nuova variante, quella Avena e Cacao.

MULINO BIANCO, LA CAMPAGNA “UNA STORIA PANCAKE” DEDICATA AI RICORDI DI DOMANI

La campagna Una storia Pancake si sposa perfettamente con “50 anni di ricordi buoni”, lanciato quest’anno per festeggiare il mezzo secolo di Mulino Bianco. Per un brand come Mulino Bianco che da 50 anni è protagonista delle colazioni degli italiani con biscotti iconici e merendine amatissime, questa è l’occasione per celebrare i ricordi di domani, quelli che nasceranno e cresceranno insieme ai nuovi prodotti, proprio come i Pancake. “Il Pancake Day rappresenta per noi un’occasione perfetta per valorizzare la colazione come momento di piacere e condivisione riscoprendo il gusto di iniziare la giornata con semplicità e creatività - dice Rowena Leardini, Marketing Director Minicakes & Cakes Mulino Bianco - e la campagna “Una storia Pancake” vuole esaltare questo momento non solo come un gesto quotidiano, ma come un’esperienza da gustare con il cuore”.

MULINO BIANCO, LA CAMPAGNA DIGITAL E IL SOCIAL CONTEST

La campagna vivrà sui social e avrà al centro le emozioni e i ricordi. Gli utenti potranno condividere attraverso le reaction di due grandi guest star senza tempo, Clementina e il Piccolo Mugnaio, la gamma di sentimenti che la colazione con Pancake è capace di suscitare. Ma non è tutto. A partire da Mercoledì 5 Marzo su Instagram prenderà il via un social contest. Partecipare sarà semplicissimo: basterà commentare il post sulla piattaforma con un ricordo e inserire l'hashtag #UnaStoriaPancake. Seguendo questi semplici passaggi, gli utenti potranno partecipare all’estrazione istantanea e avranno l’opportunità di vincere una delle 25 t-shirt messe in palio per l’occasione.

MULINO BIANCO, LA COLLABORAZIONE “LINEA DARIA X MULINO BIANCO”

In palio 25 T-shirt personalizzate in collaborazione con Linea Daria, brand di moda, design e studio creativo nato con l’intento di permettere alle persone di sentirsi sé stesse e di esprimere la propria visione del mondo. La collaborazione fra Mulino Bianco e Linea Daria si sviluppa sulla base di una condivisione di valori. Al centro l’autenticità che da sempre Mulino Bianco unisce alla tradizione e a momenti genuini di convivialità e che Linea Daria esprime attraverso un linguaggio visivo spontaneo e ironico, che porta positività. Una partnership che celebra la bellezza della vita quotidiana. Mulino Bianco, da 50 anni, è a fianco delle famiglie italiane con prodotti che evocano casa e condivisione, Linea Daria racconta la semplicità del vivere con leggerezza, trasformando scene di vita comune in illustrazioni che fanno sorridere.

MULINO BIANCO, CHE SAPORE HANNO I RICORDI?

“La collaborazione “Linea Daria x Mulino Bianco” nasce dall’esigenza condivisa di voler trasmettere un messaggio chiaro- Rowena Leardini, Marketing Director Minicakes & Cakes Mulino Bianco - il mondo dei ricordi è un mondo di magia così come la colazione è un momento irrinunciabile di condivisione, ma anche di cura verso sé stessi quando si fa da soli, un momento che in ogni caso è capace di creare memoria. La domanda a cui vogliamo rispondere con #UnastoriaPancake è quindi solo una: che sapore hanno i ricordi?”.

Credits: Molte le agenzie e i partner del progetto che hanno collaborato con il team Mulino Bianco. Creative agency

Connexia, a Retex brand Executive Creative Director: Adriano Aricò Creative Director: Anna Vasta Deputy Creative Director Art: Emiliano Di Leno Deputy Creative Director Copy: Renata De Rosa Content Experience & Digital Engagement Director: Angelo Bermani Content Manager: Elena Zotti Client Leadership Director: Valerio Frontini Account Director: Loretta Meroni Account Manager: Francesca Perico

Linea Daria Founder e direttrice creativa:

Anna Benvenuto Pianificazione Digital a cura di OMD Italia

INC, PR Agency