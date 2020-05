Acronis Cyber Protect Cloud: pronto il "vaccino” per le minacce informatiche

Il 50% delle aziende di tutto il mondo ammette di non essere ancora completamente pronto a passare al lavoro remoto. Milioni di dipendenti non hanno computer portatili e postazioni di lavoro configurati, costringendo le aziende ad acquistare più macchine. Oltre l'80% dei team IT non è ancora in grado di fornire un'infrastruttura sicura ed efficiente per i lavoratori remoti, mentre alcune persone stanno prendendo in considerazione l'idea di lavorare in modalità smart in modo permanente.

A questi dati va ad aggiungersi il fatto che le minacce informatiche in Italia sono notevolmente cresciute se si pensa che il CPOC (Centre de Recherche pour la Cyber Protection) di Acronis in Europa, ha fermato il 42.5% in più di minacce informatiche ai suoi utenti nel primo trimestre del 2020 rispetto al primo trimestre del 2019

Per far fronte alle nuove esigenze degli smart worker Acronis rilascia oggi la prima soluzione su misura e realmente integrata tutto in uno.

Acronis Cyber Protect Cloud, in un’unica console garantisce backup, disaster recovery, anti-malware di nuova generazione, anti-virus e cybersecurity (con protezione per i principali software di videoconferenza come Zoom, qui un esempio di come funziona).

Acronis Cyber Protect Cloud, già disponibile e indirizzato sia al mercato consumer che business, consente di lavorare in remoto in modo sicuro, efficiente e senza stress. In media, il risparmio in termini di costi operativi è del 25-30% per gli utenti finali e Acronis lo sta estendendo ai propri partner gratuitamente fino al 31 luglio.

IDC, che ha avuto modo di testare Acronis Cyber ​​Protect, lo ha definito come uno strumento "potenzialmente in grado di rivoluzionare la sicurezza IT tradizionale".