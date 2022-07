AdPlay e Broadbandy uniscono le forze: nasce un unicum nel panorama dell'adv

AdPlay e Broadbandy insieme per la digitalizzazione dei media ed editori tradizionali. Nasce la prima media tech company indipendente

AdPlay e Broadbandy uniscono le forze per innovare il mercato italiano del media e della pubblicità. Con l’ingresso di Broadbandy all’interno di AdPlay, nasce in Italia la prima media tech company indipendente in grado di digitalizzare l’offerta di broadcaster ed editori tradizionali, e di portare sul mercato parallelamente un’offerta senza precedenti per la pianificazione multiformato e multipiattaforma, offrendo soluzioni in ambito Addressable Tv, Web, Mobile, Video e Digital Out of Home.

La sinergia tra le piattaforme tecnologiche di AdPlay e Broadbandy, insieme alla capacità di distribuzione sui media digitalizzati di AdPlay, permette di dare vita a un ecosistema digitale integrato con un posizionamento distintivo che unisce il mondo digitale con quello tradizionale.

Broadbandy è una società attiva nel segmento dell’Addressable TV e fa parte di Connetty, gruppo che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 12 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente, co-fondata da Carlo Farini e Marco Trentin assieme alla stessa Connetty. AdPlay è una media tech company dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche proprietarie per editori e brand che ha chiuso il 2021 con circa 11 milioni di euro di fatturato co-fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada.