Stampa, dati di vendita: Corriere giù, crescono Repubblica e Sole 24 ore

Ads, Accertamenti Diffusione Stampa, ha pubblicato i dati stimati sulla diffusione della stampa, digitale e cartacea, di febbraio 2021 per quotidiani e settimanali e di gennaio per i mensili.

E' ancora Il Corriere della Sera il quotidiano più diffuso in Italia, vendendo tra cartaceo e digitale a febbraio 2021 260.760 copie (in leggero cao rispetto a gennaio). In ripresa invece i quotidiani al secondo e terzo posto del podio, rispettivamente La Repubblica con 174.057 copie, e Il Sole24Ore con 149.810 copie.

In crescita anche Avvenire, che si piazza al quarto posto con 117.547 copie, seguito da La Stampa con 114.353. Al sesto posto c’è la Gazzetta dello Sport in crescita con 91.273 copie, soprattutto con l'edizione del lunedì che passa a 107.905 copie. Al settimo posto c’è Il Resto del Carlino che sale a 80.083. All’ottavo posto cressce anche Il Messaggero con 75.200 copie. Al nono anche Il Fatto Quotidiano che arriva a 59.268 copie.

Ads di recente ha introdotto un nuovo regolamento per la certificazione delle copie cartacee e delle copie digitali: tra le novità principali il superamento della separazione tra copie cartacee e copie digitali, affiancando le due tipologie, in linea con le abitudini dei lettori odierni.