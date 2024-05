Adv online, boom della pubblicità ad aprile 2024. Numeri super, ecco i trend

Adv online, boom della pubblicità ad aprile 2024: +10,5%

Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio FcpAssointernet registrano ad Aprile 2024 un +10,5%, con il quadrimestre gennaio-aprile 2024 che si attesta al +4.6%. Le analisi in termini di device evidenziano ad aprile una sensibile crescita sia del comparto smartphone (+8,7%) che dell’aggregato “Desktop/Tablet” (+11,8%). Anche per quanto concerne la fruizione dei contenuti pubblicitari, si registra l’incremento sia della componente “App (+13,1%) che di quella “Browsing” (+10,2%). L’esame dei settori merceologici, evidenzia ad aprile 2024 i buoni riscontri di una larga maggioranza dei comparti economici. Fra di essi segnaliamo in particolare Abitazione, Distribuzione, Finanza/Assicurazioni, Abbigliamento e Gestione casa.

Advertising online, attesa per Euro 2024 e Olimpiadi Parigi

Ad aprile si sono registrate performance molto positive che alimentano previsioni incoraggianti per il digitale in Italia. Il mese si chiude molto positivamente (+10,5%), registrando una crescita a doppia cifra che conferma l’attuale ottimo stato di salute. Soddisfazione da parte del Presidente di FCPAssointernet, Simone Branca, che dichiara: "Grazie alla qualità dei contenuti offerti dagli editori premium FCP, chiudiamo il primo quadrimestre con un brillante +4,6%. I progetti speciali, le campagne sui social media e i formati pubblicitari tabellari e native hanno contribuito in maniera significativa a questa crescita. Affrontiamo il futuro con ottimismo, grazie a questo clima di fiducia. Il trend positivo proietta il settore verso un secondo semestre ricco di opportunità, soprattutto in vista dei grandi eventi sportivi in programma questa estate, a partire da Euro 2024 e dai Giochi Olimpici di Parigi. FCP-Assointernet conferma il proprio impegno e la propria azione propulsiva per lo sviluppo del mercato digitale in Italia. L'Associazione continua a monitorare gli investimenti pubblicitari digitali nel Paese con la consueta attenzione e interesse verso i principali trend tecnologici e di scenario che guidano l'evoluzione del settore. In sintesi, il mercato digitale italiano è in crescita e guarda al futuro con fiducia. Un messaggio positivo che sottolinea il ruolo chiave del digitale come motore di sviluppo per il Paese”