Affari Tuoi dopo Amadeus: spunta un nome a sorpresa dopo Stefano De Martino

Amadeus lascerà la Rai per passare al Nove il prossimo autunno e Affari Tuoi dovrà trovare un erede in conduzione. Nulla di ufficiale, ma tutti gli indizi portano a Stefano De Martino: dopo anni di successi su Rai2 sembra tutto pronto per la sua nuova sfida televisiva nell'access prime time di Rai1.

"Abbiamo giovani di talento come Stefano De Martino, non abbiamo nulla da temere", aveva spiegato Roberto Sergio nei giorni scorsi al Sole 24 Ore. Amedeo Venza, esperto di gossip e personaggio molto popolare su Instagram, ha però avanzato una seconda ipotesi. Secondo indiscrezioni da lui riportate, a prendere il posto di Amadeus potrebbe essere Alessandro Greco, conduttore radio-televisivo con una lunga esperienza nel mondo dell'intrattenimento (dai tempi di Furore).

La sensazione comunque è che De Martino sia in pole position per Affari Tuoi. Tra l'altro il nome di Alessandro Greco sta girando con forza in relazione a un altro programma Rai. Potrebbe essere lui a condurre Unomattina estate - al via il 3 giugno 2024 - al fianco di Greta Mauro. Lo ha riportato Tv Blog aggiunngendo: "E chissà che questa conduzione non rappresenti il preludio per un impiego anche nel palinsesto autunnale, magari per una prima serata in stile Furore, il famoso titolo al quale è maggiormente legata la sua fortunata carriera, iniziata come concorrente di Stasera mi butto nel 1992"