Affari Tuoi è tornato: le novità. Stefano De Martino all'esordio (e i messaggi di Amadeus)

Affari Tuoi, Stefano De Martino all'esordio

Stefano De Martino debutta ad "Affari Tuoi", programma campione degli ascolti tv nel preserale di Rai 1. L'ex ballerino di "Amici di Maria De Filippi", dopo aver condotto programmi Rai di successo sulla seconda rete (da "Stasera tutto è possibile" a "Bar Stella") prende testimone di Amadeus - che lo ha chiamato per fargli un in bocca al lupo - a sua volta pronto per il prossimo esordio sul Nove (Chissà chi è prima e Suzuki Music Party poi con Ilenia Pastorelli in co-conduzione).

Affari Tuoi, Stefano De Martino: in bocca al lupo di Amadeus

«Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che prendo in eredità un suo programma (Stasera tutto è possibile ndr) - ha spiegato Stefano De Martino - Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai'».

Affari Tuoi su Rai1, quando va in onda l'esordio di Stefano De Martino.

La prima Stefano De Martino ad Affari tuoi? Lunedì 2 settembre alle 20.40 circa ovviamente su Rai1 e subito dopo il TG1.

Affari Tuoi, novità e conferme nella nuova edizione presentata da Stefano De Martino

La nuova edizione di "Affari Tuoi" con Stefano De Martino in plancia di comando avrà alcune novità che portano un ritorno al passato. Tornano i pacchi azzurri con spago e ceralacca, oltre al telefono rosso a rotella per comunicare con il "Dottore". Non solo. Ci sarà l’introduzione delle carte che determineranno se il concorrente potrà cambiare pacco o accettare l’offerta. Il montepremi non cambia: 300 mila euro. Il gioco finale della "regione fortunata offrirà ancora un'ultima possibilità ai concorrenti. «Questo è un debutto importante per me. Ho sempre guardato Rai 1 come una grande nave, e salire a bordo mi entusiasma, mi fa piacere. Mi rifugio in studio per tenere a bada l’entusiasmo", ha sottolineato Stefano De Martino. Come partecipare da concorrente di Affari Tuoi? Bisogna andare sul sito giocherai.it cliccando nella sezione "giochistudio" e compilare il modulo di registrazione. Dal 25/07/2024, la Rai invia quotidianamente ad EndemolShine Italy le candidature pervenute.