Chi è Ilenia Pastorelli, conduttrice con Amadeus di Suzuki Music Party sul Nove: dal David di Donatello a Belve

Amadeus sul Nove, Chissà chi è e Suzuky Music Party: quando vanno in onda

Amadeus domenica 1° settembre ha iniziato la sua "nuova avventura professionale all’interno di Discovery e quindi del canale Nove". Lo ha raccontato lo stesso conduttore sui social ufficializzando data e dettagli del suo esordio. Intanto con 'Chissà chi è': "Inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del “parente misterioso“. È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Perché io dirò “Chissà chi è l’idraulico”, “chissà chi è il medico, l’avvocato o il prestigiatore” e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste otto identità. Ripeto: da domenica 22 settembre, in attesa che arrivi da ottobre Fabio Fazio io gli tengo in caldo la domenica. Noi poi andremo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato".

Poi Suzuky Music Party. "La sera del 22 settembre c’è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove quindici cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell’autunno. Il programma si chiama Suzuki Music Party. È la festa della musica, quindici canzoni inedite in anteprima televisiva".

"A condurre con la serata è una attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato insieme ma è stata ospite dei miei programmi ed è Ilenia Pastorelli. Quindi con Ilenia Pastorelli dividerò il palco dell’Allianz Cloud qui a Milano.

"Iniziamo con una cantante giovanissima, fortissima, non è più una promessa ma è una grande realtà e parlo di Anna. Poi un cantante che non ha bisogno di presentazioni e non sbaglia un colpo, è un grande amico amatissimo: Tananai. Anna e Tananai sono i primi due nomi, verranno a presentare in anteprima televisiva i successi dell’autunno. Io nel giro di una settimana vi darò l’elenco completo di tutti e quindici i cantanti. Non è una gara, non c’è una classifica, è una grande festa della musica. Ci tengo anche a dire che la serata viene registrata martedì sera 17 settembre all’Allianz Cloud poi vi darò tutte le informazioni ma vi anticipo che domani saranno disponibili i biglietti e parte la prevendita", le parole d Amadeus che a fine ottobre sarà protagonista anche con la Corrida, sempre sul Nove.

Chi è Ilenia Pastorelli, conduttrice con Amadeus di Suzuki Music Party sul Nove: dal David di Donatello a Belve

Suzuky Music Party vedrà dunque Ilenia Pastorelli sul palco al fianco di Amadeus come co-conduttrice. Attrice di grande talento, la scorsa primavera aveva incantato il pubblico con la sua spontaneità e ironia sul piccolo schermo come ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai2. La 28enne artista romana aveva ricordato i suoi esordi da concorrente del Grande Fratello (dove raggiunse la semifinale del reality show di Canale 5).

Da lì ecco la chiamata del regista Gabriele Mainetti che la volle protagonista del film cult 'Lo chiamavano Jeeg Robot' al fianco di Claudio Santamaria. Per la sua interpretazione ha vinto il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista (sempre quell'anno tra l'altro fu protagonista, insieme a Raoul Bova, del videoclip di Biagio Antonacci dal titolo One Day). “Quando sono uscita ricordo che quelli che stavano con me nella Casa si sentivano arrivati. Io invece mi sono sentita al contrario. Dopo 6 mesi nella Casa era cambiato il mio mondo. Ho pensato di dover iniziare tutto daccapo. Dopo il GF non so per quale oscuro motivo mi chiamarono molti casting per fare dei provini, pensavo di non essere in grado”, le sue parole a Belve.



Ilenia Pastorelli ha recitato in diversi film di successo: da Non ci resta che il crimine (e il successivo C'era una volta il crimine sempre con la regia di Massimiliano Bruno), passando per Brave ragazze, Occhiali neri di Dario Argento, senza dimenticare Da grandi di Fausto Brizzi e Benedetta follia con Carlo Verdone. Proprio quest'ultimo ne parlò come della nuova Anna Magnani: “Verdone ha sempre creduto molto in me ma quando mi ha paragonato ad Anna Magnani ha esagerato, è impossibile, non ce ne saranno mai più”.

Ora la co-conduzione di Suzuki Music Party con Amadeus, nel 2024 Ilenia Pastorelli è stata alla guida anche di una puntata del GialappaShow su Tv8 al fianco del Mago Forest (mentre nel 2020 su giurata de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai1).