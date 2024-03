Agcom, sanzione di oltre 1,3 mln a X per pubblicità vietata gioco d'azzardo

Agcom, sanzione di oltre 1,3 milioni a X per pubblicità vietata del gioco d’azzardo

Agcom ha comminato una sanzione di 1.350.000 euro alla società Twitter International Unlimited Company, proprietaria della piattaforma di condivisione di video X, “per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 9 del cd. decreto dignità”. In particolare, Agcom ha riscontrato nove violazioni, una per ogni singolo account contrassegnato dalla “Spunta Blu”, relativi a contenuti aventi natura di comunicazione pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Agcom ha inoltre rilevato che solo sette dei nove account sono stati oscurati direttamente dalla piattaforma in fase endo procedimentale ed ha pertanto impartito un ordine di inibizione all’accesso per gli altri due account, fa sapere l'Autorità che ha adottato infine un ordine di inibizione per tutti gli ulteriori contenuti illeciti caricati, successivamente alla notifica dell’atto di contestazione, da parte dei nove account. La decisione fa seguito a quelle già adottate, sempre in relazione ad illeciti connessi al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo commessi online, nell’ambito delle attività di enforcement di Agcom sul rispetto del menzionato divieto (750.000 euro e 450.000 euro a YouTube, 2.250.000 euro a Google,** 900.000 euro a Twitch **, 5.580.000,00 euro e 750.000 euro a Meta).