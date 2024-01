Al vincitore vietato andare in altre tv. Fazio: "Sanremo, regole contro di me"

Sanremo 2024, Fazio attacca la Rai: "È stata fatta una regola contro il mio programma”

A breve distanza dal suo commosso addio alla Rai, Fabio Fazio, volto di "Che Tempo Che Fa" ora trasmesso su NOVE, si è lasciato andare ad una lunga confessione in un'intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera. In particolare il conduttore ha manifestato un forte dissenso nei confronti della regola stabilita per il Festival di Sanremo 2024, che impedisce al vincitore di partecipare a trasmissioni non Rai nei tre giorni successivi alla conclusione dell'evento.

Dopo una carriera quarantennale trascorsa con la Rai, Fazio ha trasferito il suo celebre show su NOVE, ottenendo da subito un incredibile successo. Tuttavia, in attesa dell'imminente ritorno in onda di "Che Tempo Che Fa" il 14 gennaio, il conduttore dice: "Vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni”. Pur considerando questa coincidenza alquanto sospetta, Fazio rifiuta di pensare che la regola sia stata introdotta intenzionalmente per contrastare il suo programma. “Spero si torni presto a rapporti normali” dice, parlando della sua relazione con Viale Mazzini.

Inoltre, Fazio ha anche rivelato che a causa di questa normativa, la partecipazione di Mahmood al suo spettacolo lo scorso dicembre è stata annullata all'ultimo momento, poiché proprio quel giorno era stata annunciata la sua partecipazione a Sanremo. Nonostante questo contrattempo, "Che Tempo Che Fa" ha concluso la prima parte della stagione con risultati eccezionali. Trasmessa il 18 dicembre, l'ultima puntata del talk show ha raggiunto 1.760.000 spettatori, con uno share del 9,1%. Concludendo la prima parte della stagione, il programma ha registrato una media di 2.100.000 spettatori e uno share superiore al 10,4% su NOVE, posizionandosi come il miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery.

Con uno sguardo al futuro, Fazio ha inoltre condiviso i suoi progetti a lungo termine, prevedendo di ritirarsi dal mondo della televisione tra quattro anni. Scherzando sulla teoria appresa da Carlo Freccero, che un anno in TV equivale a sette anni di vita, ha ironizzato sul fatto che, seguendo questa logica, gli rimangono teoricamente altri 28 anni di carriera televisiva.