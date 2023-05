Fazio-Littizzetto fuori dalla Rai: finisce lo show pagato con i nostri soldi

Fabio Fazio via dalla Rai e Luciana Littizzetto rimane con lo spolverino in mano. Commento

Finalmente sembra (con questi il condizionale è sempre d’obbligo, vedi il caso Rovelli) che dopo decenni sia la volta buona: il fazioso, nomen est omen, Fabio Fazio il prossimo anno non sarà più sulle reti pubbliche a fare politica. Ieri sembrava ancora una giornata normale. La pioggia ad imperversare sull’Italia e il bigio grigiore del tempo non prometteva niente di buono quando la notizia, la folgore della liberazione, è venuta a rischiarare la penisola e a portare –è il caso di dirlo- un bel tempo: Fabio Fazio finalmente traslocava armi e bagagli, in questo caso Luciana Littizzetto, detta “lucinanina”.

Scene di giubilo hanno allietato le piazze. Caroselli spontanei di auto che suonavano il clacson hanno colorato la domenica, manco fosse la vittoria dello scudetto del Napoli. Finalmente se ne andava! Finalmente gli italiani tutti non gli dovevano pagare più l’astronomico stipendio per sentirsi fare politica e pistolotti che non condividevano. Naturalmente la coppia cade in piedi, come sempre avviene in questi casi.