Alessandra Amoroso e il lieto annuncio per la Festa del Papà. Il post su Instagram sconvolge tutti

Alessandra Amoroso incinta: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!"

Alessandra Amoroso è in dolce attesa. E' stata la stessa cantante a confermarlo postando una foto in bianco nero su Instagram in cui il compagno Valerio Pastone, tecnico del suono con cui ha una relazione dal 2021, le bacia il pancino. Sappiamo che si tratta di una femmina, nascerà a settembre e che con ogni probabilità di chiamerà Penelope.

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! - scrive Amoroso - Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino".

Amoroso quest'anno è tornata a Sanremo nella serata dei duetti insieme a Serena Brancale. Le due cantanti pugliesi hanno dato una loro interprestazione del brano "If I Ain't Got You" di Alicia Keys.