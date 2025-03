Alessandro Borghese e le "Emozioni Scomposte": l'arte va in gol con la cucina - La suggestiva mostra fotografica

Alessandro Borghese tra "Emozioni Scomposte" e Wonderland

Alessandro Borghese disegna una primavera di gusto e classe, tra cucina e arte. Nei due ristoranti AB – Il lusso della semplicità (Milano e Venezia) lancia le mostre Emozioni Scomposte del fotografo Luca Rossato e Wonderland dell’artista Silvia Puiatti. Andiamo a scoprire i segreti delle due esposizioni artistiche.

Alessandro Borghese e le "Emozioni Scomposte": la mostra fotografica ad AB – Il lusso della semplicità di Milano

Il ristorante AB – Il lusso della semplicità dello chef Alessandro Borghese - in viale Belisario 3 a Milano - dà il benvenuto alla primavera con le “Emozioni Scomposte”, titolo della suggestiva esposizione fotografica del fotografo Luca Rossato. Dal 27 marzo, infatti, nuove immagini adorneranno le pareti dell’elegante ristorante meneghino con forme inedite che promettono di emozionare e stupire gli ospiti, per assicurare un appagamento sia del gusto che della vista.





“Emozioni Scomposte”, organizzata in collaborazione con Tabor Art (comparto dedicato alla promozione dell’arte di Tabor Group, società di consulenza e marketing attiva nella ricerca e promozione di talenti in campo artistico) mette sotto i riflettori gli scatti di Luca Rossato, fotografo professionista con una carriera poliedrica. Le sue opere si distinguono per la capacità di catturare l’essenza dei momenti, trasformandoli in narrazioni visive evocative e intense. Le fotografie artistiche di Rossato sono prodotte in tirature limitate, rendendole pezzi unici e ricercati dai collezionisti. Questa esclusività conferisce loro un valore aggiunto nell’arte contemporanea, dove la fotografia si afferma sempre più come linguaggio espressivo di grande impatto.

Alessandro Borghese e Wonderland, la mostra ad AB – Il lusso della semplicità di Venezia

Anche nel ristorante di Venezia, situato nello storico Palazzo Vendramin Calergi, sede anche del Casinò, l’inesauribile processo di rinnovamento di AB - Il lusso della Semplicità si è tradotto nella mostra temporanea “Wonderland” dell’artista Silvia Puiatti. L’esposizione invita alla riflessione sulla centralità della figura femminile e mette sotto i riflettori opere capaci di trasmettere energia e positività, anche grazie all’utilizzo di colori vivaci e gioiosi.





Il potere evocativo del cibo, dell’arte e della musica rendono speciale ogni momento conviviale trascorso al ristorante AB - Il lusso della semplicità a Milano, che si è sempre contraddistinto nel panorama meneghino per le esposizioni artistiche ospitate, perfettamente integrate nel suo ambiente sofisticato e accogliente. Qua si respira un’atmosfera di unicità e raffinatezza, grazie all’alto valore emozionale delle opere esposte e all’eccellenza dei piatti proposti dallo chef Alessandro Borghese, tra materie prime italiane di qualità, sperimentazioni gourmet e piatti iconici.