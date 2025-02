Alessandro Borghese for... San Valentino 2025: due piatti speciali ispirati a Casanova (Il Seduttore-Aggrappati all’amore)

Alessandro Borghese for... San Valentino 2025: ecco i due piatti speciali ispirati a Casanova

Lo chef Alessandro Borghese invita le coppie ad esplorare tutte le sfaccettature dell’amore grazie all’incontro tra il romanticismo di San Valentino e la passione seducente di Giacomo Casanova. Da AB – Il lusso della semplicità a Milano, in Viale Belisario 3, la festa degli innamorati diventa l’occasione per lasciarsi andare ai sentimenti e perdersi nel mistero del celebre seduttore veneziano.

Per l’occasione, lo chef più amato della televisione italiana ha ideato due piatti che sapranno come coccolare il palato degli innamorati: si comincia con Il Seduttore (sformato di pasta con ragù di fagiano, il suo fondo e olio al sedano), poi sarà l’irresistibile dessert Aggrappati all’amore (mousse al cocco con inserto di gelée al lampone su fondo di frolla al pistacchio, sorbetto al pistacchio salato, cuore di frolla al cacao glassata con cioccolato fondente) a prendersi la scena, avvolgendo le coppie come in un passionale abbraccio.

E dato che, come sempre, anche l’occhio vuole la sua parte, lo chef rock dal cuore tenero ha studiato un allestimento tematico curato nei minimi dettagli con fiori colorati, ghirlande scenografiche e decorazioni per esaltare la figura di Casanova, protagonista del Carnevale 2025 a Venezia, intitolato proprio “Il tempo di Casanova”.

Non a caso mentre le altre città si apprestano a brindare all’amore, Venezia è già pronta a indossare la maschera più bella. E così da AB – Il lusso della semplicità a Cà Vendramin Calergi, sede anche del Casinò, chef Borghese porterà in tavola il nuovo special Henriette (rosa di capasanta leggermente marinata, rapa sarda affumicata, burro al tartufo bianchetto e grano saraceno), disponibile nel menu degustazione dal 12 al 16 febbraio. Il delizioso piatto, ispirato a uno dei grandi amori di Giacomo Casanova, accende il connubio tra romanticismo e seduzione, che renderà misteriosa e seducente l’atmosfera nei due locali fino al 4 marzo, data in cui si chiuderà la festa più sentita dalla Serenissima.

Ma le sorprese d’amore non sono terminate. Nel raffinato locale milanese, da sempre luogo d’incontro tra arte, musica e buona cucina, la cena di San Valentino sarà accompagnata dalle note di un talentuoso DJ, con una playlist che avvolgerà tutti gli ospiti in sala e darà vita a un’atmosfera senza tempo, contemporanea e dinamica. Inoltre l’artista Ion Koman – protagonista di una delle ultime mostre temporanee con Red Flow – realizzerà ritratti personalizzati alle coppie, regalando un ricordo unico capace di catturare il loro amore e rendere eterno il sentimento.

Il ristorante AB – Il lusso della semplicità a Milano, con la sua splendida cucina a vista e un servizio premuroso, sarà teatro dell’incontro tra la magia di San Valentino, la passione seducente di Casanova e le sfiziose proposte gastronomiche dello chef Borghese. Con materie prime d’eccellenza e il suo estro culinario inconfondibile, il mantra “Cucinare è un atto d’amore” si materializzerà davanti agli occhi degli innamorati durante la romantica cena, il regalo perfetto per deliziare la propria metà.