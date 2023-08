Alessia Marcuzzi in bikini, fisico da ventenne. Poi l'indizio che travolge i fan... FOTO

Alessia Marcuzzi, fisico da ventenne in bikini: che curve! FOTO

L'estate è il momento dell'anno in cui molte celebrità cercano di staccare la spina dalla frenetica vita lavorativa e dedicarsi a momenti di relax e divertimento. Tra le personalità italiane che attirano l'attenzione per le loro vacanze estive c'è sicuramente Alessia Marcuzzi, volto noto della televisione italiana.

Oltre ad essere una nota presentatrice televisiva, la Marcuzzi è anche un'icona di stile e di eleganza. Ogni anno, durante la stagione estiva, attira l'interesse dei media e dei fan per le sue scelte di destinazioni e attività di vacanza. L'obiettivo sembra essere quello di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici, oltre che di godere delle bellezze naturali e delle avventure che il periodo estivo può offrire.

E proprio negli ultimi giorni, la conduttrice ha pubblicato diversi scatti che hanno mandato in visibilio i fan. Su Instagram, infatti, la conduttrice mette in mostra le sue curve dimostrando di possedere ancora oggi un fisico a dir poco mozzafiato.

Non solo. Alessia Marcuzzi ha anche pubblicato un video che ha fatto ben sperare i fan. Infatti, sempre su Instagram, la conduttrice pubblica un filmato in cui si vede lei ballare. In didascalia, invece, la conduttrice chiede ai propri fans più scatenati di farsi un video in cui ballano la stessa canzone, chiedendo di inserire un hastag particolare: quello di "Boomerissima", il programma da lei condotto su Canale 5.

Questo dettaglio ha fatto ben sperare i fan della show-girl, i quali hanno interpretato il post della Marcuzzi come un segnale che il programma stia per tornare in onda sulle reti di Mediaset.