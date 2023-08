L’ex Di Carlo: "Sicuri le piaccia il pene?". Arisa e i retroscena piccanti...

Arisa alla ricerca del "principe azzurro" via social: i retroscena svelati dall'ex Andrea Di Carlo

L'annuncio "cerco marito" di Arisa su Instagram ha stupito più per il contenuto che per la forma. Del resto, la cantante non è nuova alla diffusione pubblica di scatti e pose molto provocanti in cui mostra "le sue grazie". La vera novità infatti è stata la didascalia a corredo del post pubblicato, in cui la Rosalba Pippa (all'anagrafe ndr) esprime la disponibilità ad incontrare: "un uomo di massimo 45 anni, economicamente autosufficiente, a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

Al di là dell'ironia goliardica che il contenuto ha scatenato - prevedibilmente - sul web, c'è qualcuno che si è risentito, si tratta dell'ex fidanzato della cantante lucana, Andrea Di Carlo, che ha colto "una frecciatina" in quel messaggio, dato che prima di lei, l'agente ha avuto una relazione con un ragazzo.

Così Di Carlo, sentendosi pungolato, non ha risparmiato dettagli finora inediti sul conto di Arisa in un'intervista rilasciata a Dagospia. Riferendosi allo scambio di ‘ti amo” tra la cantante e la collega Madame, ha detto: “Lei lo cerca Alfa, ma semo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare di quello che ho visto. Bocca mia taci“.