Alessia Marcuzzi nel 1° spot tv Felicia: "Alimentiamo l'ottimismo". VIDEO

“Siamo sempre stati abituati a un’idea unica e stereotipata di pasta, ma con Felicia ci troviamo di fronte a nuove frontiere di gusto e di consumo. Attraverso uno storytelling che si serve dello split screen, raccontiamo la grande varietà di pasta Felicia, sia in termini di ingredienti e gusti che di modalità di consumo. Protagonista della narrazione è Alessia Marcuzzi, chiamata a farsi portavoce dei valori del brand, diretta da Gabriele Mainetti” è questa la dichiarazione di Luigi Focanti, Fondatore e Direttore Creativo dell’agenzia 6.14 Creative Licensing, partner di Andriani S.p.A Società Benefit, introducendo il nuovo spot tv di Felicia.

“Conoscevo già Felicia perché mia sorella ne è una consumatrice affezionata per cui, quando mi è stato proposto di dirigere il loro primo spot, mi sono sentito come a casa e ho accettato con entusiasmo. Per me è stata anche una piacevole occasione per lavorare con Blackball, collaborare con Lorenzo Cefis e conoscere Alessia, con cui mi sono trovato subito in sintonia” racconta Gabriele Mainetti.

“Il product hero dello spot pubblicitario è la pasta con Avena, ultimo lancio del brand, che in poco tempo è riuscita a conquistare un consumatore consapevole ed esigente tanto da essere riconosciuta best performer nella categoria nuovi lanci a scaffale nel canale della GDO italiana” racconta Francesco Andriani, Vice Presidente e AD della Società.

La nuova campagna pubblicitaria si inserisce in una roadmap di sviluppo del brand pianificata per i prossimi 3 anni: un piano di crescita che si pone l’obiettivo di accrescere la brand awareness e di consolidare il nuovo posizionamento strategico di Felicia, protagonista della pasta healthy e di un nuovo modo di alimentarsi, naturale e consapevole. Alimentiamo l’ottimismo è il claim del nuovo spot Felicia.

