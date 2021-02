All'agenzia milanese Aida Partners le relazioni pubbliche di Mare Aperto Foods

Mare Aperto Foods, società genovese che fa capo al Gruppo spagnolo Jealsa, uno dei principali produttori di conserve ittiche a livello mondiale, ha scelto di affidare le attività di Relazioni pubbliche ad Aida Partners. L'agenzia milanese sosterrà e promuoverà sul mercato italiano l’azienda di conserve ittiche e il suo marchio Mare Aperto.

Nata nel 2015, Mare Aperto Foods ha sempre goduto di una crescita costante. Il 2020 rappresenta l’anno della svolta, segnando un’ulteriore crescita, grazie al nuovo posizionamento della marca che valorizza ancor di più quelli che già da tempo sono i valori su cui si fonda l’impegno quotidiano di Mare Aperto, ossia: qualità, innovazione continua, sostenibilità a 360° con il programma We Sea, sicurezza e trasparenza. Obiettivo: promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Aida Partners, che vanta una pluriennale expertise nella comunicazione del settore food, competenze specifiche nella comunicazione istituzionale e relativa alla sostenibilità, rappresenta il partner ideale per Mare Aperto Foods, a cui garantisce una gestione professionale delle attività di comunicazione differenziate in base ad obiettivi e target di riferimento.

“Come azienda, crediamo da sempre che la strada da percorre sia sempre più green e per fortuna sembra che anche i consumatori vadano in questa direzione, ma c’è ancora bisogno di fare tanta informazione sull’argomento e noi vogliamo fare la nostra parte in questo, avendo appunto l’autorevolezza per poterlo fare", afferma Costanza Levera, responsabile Marketing e comunicazione di Mare Aperto. “Grazie alla collaborazione con Aida Partners, miriamo a sviluppare e far conoscere i nostri progetti in ambito sostenibile e ad accrescere la reputazione del nostro marchio Mare Aperto trasmettendo i valori che ci contraddistinguono”.

“Fin dalla sua fondazione nel 1995 Aida Partners si è contraddistinta per la profonda expertise nel settore del food e della sostenibilità”, sottolinea Gianna Paciello (nella foto), vicepresidente Aida Partners. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Mare Aperto come partner strategico per lanciare il suo nuovo posizionamento sul mercato italiano e raccontare tutti i loro progetti in materia di sostenibilità”. La gestione delle attività Pr per Mare Aperto è affidata a Barbara Fortunati e Simona Cappuccio, con la supervisione di Eleonora Quesito.