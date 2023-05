Alta tensione tra Ranucci e Renzi: i 22 sms e gli insulti a Torchiaro

Alta tensione tra Matteo Renzi e Sigfrido Ranucci. A distanza di due anni dalla querelle sul caso Autogrill e sul video - pubblicato dal conduttore di Report - che riprese l'ex premier a colloquio con lo 007 Marco Mancini, in questi ultimi giorni sulle colonne de Il Riformista (di cui Renzi è direttore editoriale dal 5 aprile scorso) è apparso uno scatto curioso: il volto dello storico programma d'inchiesta ereditato da Milena Gabanelli è stato fotografato a cena con Valter Lavitola - ex direttore dell'Unità passato alle cronache per una condanna di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi - e un monsignore di nome Gianni Fusco. Lo scatto è stato pubblicato dal giornalista Aldo Torchiaro, che tempo addietro aveva accusato Ranucci di pagare (con i soldi della Rai) le sue fonti - cosa poi rivelatasi non vera.

"Fare il processo alle intenzioni per gli incontri è un’attività che non riguarda il giornalismo di inchiesta, ma il gossip di basso livello. Quello per intendersi che spesso fa Report nei confronti degli altri": scrive quest'oggi il direttore de Il Riformista. "La notizia è semplice: una controversa figura, un monsignore non notissimo e un giornalista famoso condividono in allegria lo stesso tavolo. Lavitola e Ranucci non solo si "attovagliano" insieme, ma addirittura ospitano un autorevole esponente del clero". "Uno che sembra molto in alto nelle gerarchie vaticane. E che per quasi tre ore – nel corso della cena – ha conversato fittamente con Ranucci e Lavitola". Per questo, secondo il giornale, la foto scattata domenica sera "merita attenzione".