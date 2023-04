Clamoroso, Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista

La vignetta del saggio Yogananda per Affaritaliani.it

Renzi nuovo direttore del Riformista

Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista, come conferma l'account Twitter del quotidiano, ripreso dallo stesso ex presidente del Consiglio che, sempre a quanto si apprende, dovrebbe intervenire pubblicamente in mattinata.

Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata proprio da Romeo Editore, proprietario anche del Riformista, che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento. "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista", ha dichiarato il leader di Italia Viva.

"Complimenti a Matteo Renzi per il nuovo prestigioso incarico", scrive su Twitter Carlo Calenda. "Il Riformista è un giornale che ha fatto tante battaglie di civiltà, con Matteo avrà una voce ancora più forte", aggiunge il leader di Azione.

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023