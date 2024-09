Amadeus: "La Rai mi avrebbe pagato come Discovery, ma qualcosa mi ha fatto lasciare". Poi la frecciatina a De Martino

Amadeus: "Dalla Rai stessa offerta WBD ma è mancato qualcosa"

"La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell'avvocato che ha seguito le trattative c'erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo". Lo ha detto Amadeus durante la presentazione della stagione televisiva di Warner Bros Discovery rispondendo ad una domanda sulla fine del suo rapporto con la tv pubblica e il passaggio a Nove.

"In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un'altra azienda - ha aggiunto -, può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapporto umano viene prima di molte altre cose, è fondamentale".

"In generale dal punto di vista affettivo non percepivo più quello che percepivo prima, anche se in Rai ci sono ancora tante persone che ammiro e che stimo - ha aggiunto il conduttore - poi le cose cambiano e vedi e senti cose che ti lasciano un po' perplesso".

Amadeus ha citato come esempio l'ultima puntata di Affari tuoi, "quando nessun dirigente Rai si è presentato per il brindisi finale e mi è spiaciuto soprattutto per la squadra". A proposito della nuova conduzione del programma di access prime time di Rai1, Amadeus ha ammesso di non aver visto nessuna puntata: "Non lo faccio mai - ha aggiunto - sarebbe come guardare cosa fa la tua ex con il nuovo fidanzato".

Tv: su Nove oltre Fazio, Amadeus e Crozza anche Belen e Virginia Raffaele

Miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery, dal 6 ottobre in diretta torna 'Che Tempo che fa' (prodotto da l’OFFicina) il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Dopo una stagione record con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share e con quasi 2 milioni di follower sui profili social in un solo anno, conquistando il podio dei programmi più social della tv italiana e confermandosi il più social della domenica sera con 55 milioni interazioni, Che tempo che fa torna con le grandi interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Informazione, attualità, intrattenimento, comicità si snodano attraverso i vari segmenti del programma, in compagnia di protagonisti fissi e ospiti esclusivi, per concludersi con le conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni del 'Tavolo'.

E a proposito di appuntamenti imprescindibili entrati ormai nell’abitudine degli italiani, dal 27 settembre torna l’artista più camaleontico della tv, Maurizio Crozza: 'Fratelli di Crozza' (Itv Movie), il one man show costantemente sul podio dei programmi più visti della serata, torna con la pungente e inconfondibile satira dell’artista genovese, per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale. Ai tanti personaggi cult delle passate stagioni si aggiungono nuove esilarati maschere pronte a diventare virali dentro e fuori la rete.