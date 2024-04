"Amadeus lascia la Rai per il Nove": Fiorello sgancia la bomba

Fiorello a Viva Rai2 conferma il passaggio di Amadeus dalla Rai a Discovery. Sulle voci che lo riguardano, invece, ha dichiarato: "Nessuno mi ha chiamato"

Amedeus dopo la fine della sua esperienza al Festival di Sanremo sembra molto più lontano dalla Rai. Il conduttore è in scadenza di contratto con l'azienda di Viale Mazzini e nei giorni scorsi si sono moltiplicate le voci in merito a un suo passaggio a Discovery come è successo a Fabio Fazio nel recente passato. Oggi, come riporta fanpage.it, la conferma di queste voci è arrivata dall'amico Fiorello a Viva Rai2.

Nella puntata di questa mattina Fiorello ha prima letto un comunicato stampa palesamente ironico della Rai, firmato non solo dagli attuali vertici dell'azienda ma anche da alcuni del passato, e poi ha annunciato "Amadeus lascia la Rai e va al Nove". Il tono lascia il dubbio se lo showman stesse scherzando oppure dicesse il vero. "Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate. - ha continuato Fiorello - Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove minchia è questo Nove?'". Fiorello poi precisa: "Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano".

Nel frattempo, stando a quanto riporta Dagospia, Amadeus dovrebbe già firmare con Discovery nella giornata di oggi. Il Corriere della Sera, invece, afferma che è previsto un incontro tra il conduttore e la Rai martedì prossimo in cui verrà ufficializzata la fine dei rapporti e il successivo passaggio al Nove.